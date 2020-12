I malumori degli azionisti del premier

Per cominciare, c’è Renzi: se il Recovery Plan non cambia si sgancia, ha detto. Ma non ci sono solo le parole di Renzi; ci sono anche i silenzi degli altri leader della maggioranza, e non è chiaro se il premier debba preoccuparsi più delle strigliate dell’uno o dei mormorii a denti stretti degli altri. Il passaggio parlamentare sul Mes non modificherà, con ogni probabilità, il perimetro della maggioranza e non imporrà dunque verifiche, rimpasti, ripartenze. Il governo tirerà un sospiro di sollievo, ma non potrà ignorare che la strada s’è fatta ormai ripida.



Renzi dice a chiare lettere che non condivide l’architettura immaginata per la governance dei fondi che arriveranno con il Next Generation Ue: ministri esautorati, rischio di incostituzionalità, accentramento abnorme nelle mani del premier. Poi rende i suoi giudizi ancora più urticanti, aggiungendo battute salaci: come fa il premier a dire che ha in squadra i ministri migliori del mondo e al contempo ad affidare la gestione a manager pescati altrove? A cosa è valso negare i pieni poteri a Matteo Salvini, se poi dobbiamo darli a Giuseppe Conte? Possiamo lasciare che a scrivere il futuro dell’Italia siano Conte e Casalino chiusi in uno stanzino?



I malevoli dicono che Renzi punta i piedi perché non siede nella tolda di comando di un piano che riverserà sulla penisola la più grande montagna di denaro pubblico dai tempi dell’Impero romano d’Occidente (come se non fosse nei doveri, non nei diritti o nelle voglie di un leader politico, far sentire la sua voce in una simile partita). Se è per questo, però, non sono le uniche malevolenze in giro. Come non notare, infatti, che dalle parti del Pd non si ascoltano molte voci a difesa del Presidente del Consiglio e della struttura di governance da lui ideata. Un tempo, le uscite di Renzi venivano bollate come smanie di protagonismo, inversamente proporzionali al peso politico di Italia viva, ma oggi roba del genere non la si ascolta più. Nei corridoi del Palazzo Renzi è diventato piuttosto il guastatore che deve ricondurre Conte a più miti consigli, o addirittura il monello che prima o poi griderà. «il re è nudo».



Ma guai a dirlo: bisogna far conto, allora, sulle parole non dette. Nel dicembre scorso, Zingaretti aveva affermato di considerare Conte «un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste». Con questo Natale, invece, Conte non troverà più, sotto l’Albero, simili regali. Si pensava fosse amore, invece era solo un modo di farsi forte l’uno con l’altro. I due non sono più allineati, non vanno più di pari passo, e anzi uno chiede all’altro sempre più insistentemente di cambiarlo, il passo.



Ed è una richiesta che non ha mancato di formulare nelle scorse settimane, anche con qualche insistenza, Goffredo Bettini, che spinge per una nuova compagine di governo. Il consigliere più ascoltato di Zingaretti va conducendo ampi ragionamenti sulla necessità di ricostruire le forme della politica. Riflessioni che non hanno una precisa scadenza temporale – gennaio? Inizio del semestre bianco? – ma il cui punto di caduta sembra comunque essere un altro esecutivo. Anche in questo caso si può pensare male, naturalmente: c’è chi indica la necessità di costruire una più solida e strategica alleanza, chi l’altrettanto necessario rafforzamento dell’esecutivo, chi l’aggiornamento del patto di programma. E c’è poi chi sospetta che si tratti solo di private ambizioni, di equilibri da osservare e di posizioni da assicurare. La sostanza però non cambia: c’è poco da star tranquilli, dalle parti di Palazzo Chigi.



Infine, anche nei Cinque Stelle le cose sono cambiate, rispetto a un anno fa. Da quando si dimise da Capo politico, nel gennaio scorso, Di Maio non ha smesso un solo minuto di risalire la corrente. E più lui risale, più Conte diventa meno indispensabile. Niente battute sferzanti, ovviamente, ma i due non si parlano da un pezzo e Di Maio, che non ha mai fatto dono a Conte del titolo nobiliare di «punto di riferimento fortissimo» di tutte le forze pentastellate, di certo non ha intenzione di rendergli omaggio proprio ora. Di Maio teme che Conte possa un giorno prendersi il Movimento. Vede Fico avvicinarglisi sempre di più – mentre Di Battista, dall’altra parte, si allontana, in cerca di una purezza ormai smarrita –, e capisce che la forza di attrazione di Conte rischia di frustrare le sue rinnovate ambizioni di guida politica. Anche l’ipotesi di un nuovo soggetto centrista, guidato dal premier, ridurrebbe il suo spazio politico, Se perciò Conte togliesse il disturbo all’uscita dalla pandemia, quando magari è troppo tardi per andare a elezioni anticipate, di certo Di Maio si troverebbe facilmente dalla parte di Bruto, anche senza sferrare in prima persona la pugnalata decisiva.



E così, tolta l’inoffensiva truppa di Leu, a cui Speranza al governo evidentemente basta e avanza, le altre forze politiche sembrano in cerca di nuovi «riferimenti», fortissimi o no che siano. E, più che scommettere su Conte, paiono interrogarsi su come affrettare il dopo.



