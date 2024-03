Nel 1597 Galileo Galilei scrisse una lettera a Giovanni Keplero congratulandosi per le sue “bellissime scoperte”nel campo dell’Astronomia e dellaMatematica (Keplero fuun convinto sostenitore del sistema copernicano e scoprì le leggi che regolano imovimenti dei pianeti), sottolineando,tra l’altro, come “siano così rari gli uomini amanti della verità”. La verità, per l’appunto, vale a dire l’obiettivo primario per qualsiasi ricerca e attività umana aifini di interpretare in modo corretto e coerente la realtà osservata. A distanza di piùdi 4 secoli ci chiediamo se siamomaturati in termini di ricerca della “verità”.

Ma facciamo chiarezza: c’è una profonda differenza tra le possibili “verità” ricercatenell’ambito delle due piùimportanti categorie di eventi. Stiamo parlando degli eventi ripetitivi e non ripetitivi, dato che quelli appartenenti alla prima categoria non varianoneltempo e nello spazio (e sono, quindi, replicabili, ossia con“verità” inequivocabilmente senza alternativa, come la realtà fisica e astronomica), contrariamente a quanto accade per quelli non ripetitivi dove ogni “verità” appare incerta nella misura in cui essa rappresenta il diretto risultato di ipotesi più o meno stringenti circa la dinamica evolutiva di ciò che stiamo analizzando. Rientrano a pieno titolo inquest’ultima categoria ifatti economici e sociodemografici, con conseguenti “verità” spesso contrapposte e non univocamente decifrabili, perché dettate da analisi parziali, oppure da semplici congetture o, a volte, da velati pregiudizi.

Qualche esempio? Due sembrano, oggi, itemi che “svettano” suitanti proponibili, se non altro perché consideratifondamentali per il Paese di domani:Il primo attiene al cosiddetto “inverno demografico” collegato,in particolare, con la situazione occupazionale e il secondo alla Finanza pubblica; ebbene, non sono pochi i commentatori i quali, con toni piùo meno preoccupati, alla notizia dell’Eurostat- che “contabilizza” in non meno di 7 milioni di persone il deficit europeo di lavoratori all’inizio del prossimo decennio - paventano pesanti ripercussioni sul mercato del lavoro se non si interviene, sia conflussi in entrata che con la ripresa delle nascite.È chiaro che il problema, analizzato globalmente, è senza dubbio da monitorare alfine di prendere all’occorrenza provvedimenti migliorativi e, se possibile, risolutivi; ma se scendiamo a livello dei singoli Paesi, allora il fenomeno assume “verità” molto diversificate.Infatti, se ci riferiamo all’Italia (dove, non dimentichiamolo, l’occupazione è aimassimi storici, con untasso intorno al 62%,fonte Istat), è assolutamente vero, come ci ricordano gli analisti, che da un lato le nascite sono diminuite “pericolosamente” e, dall’altro, abbiamo difficoltànel reperire manodopera dall’estero; ciò può provocare, sia nel breve chenel lungo periodo, possibili effetti, non certo positivi, nelmondo del lavoro. Gli stessi analisti, però, si scordano di rilevare come nel Paese siano presenti circa 2 milioni di persone in età lavorativa che cercano lavoroma non lo trovano (i disoccupati) e altrettante cheneppure lo cercano (parte degli inattivi),non perché siano inpensione (onon interessati) o studenti, o per motivifamiliari,ma perché scoraggiati(non lo cercano perché ritengono dinon trovarlo) oppure in attesa di risposte. Dunque, in Italia, attualmente, ci sono piùo meno 4 milioni di individui che non lavorano poichémancano le adeguate condizioni per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Perciò, ben vengano provvedimenti a favore della natalità e degli ingressi dall’estero, manell’immediato, è vantaggioso trovare la soluzione, cioè la “verità”, in ambienti più “vicini”.

Si dirà che certi lavori non interessano gli autoctoni, ma in questo caso il problemanon è demografico e neppuremigratorio, bensì culturale ed educativo. L’altro tema riguarda la tenuta dei conti pubblici e anche in questo caso la “verità” è alquanto incerta, ovvero per alcuni “interpreti” siamo su una traiettoria positiva (riduzione del debito pubblico), per altri ancora non ci siamo:infatti, il rapporto debito pubblico/Pil scende nel 2023 al137,3%(era 140,5% nel 2022),ma, contestualmente, il debito è aumentato del 3,8% invalore assoluto (da 2,76 milamiliardi a 2,86 circa), con undeficit/Pil al 7,2% (la Nadef prevedeva 5,3%). Sembrano dati in contrasto, pur soppesando l’effetto inflazione (inmedia 5,9% nel 2023) e quello pesante del Superbonus. Qual è la “verità”? Ci rassicurano le parole del MinistroGiorgetti “la Finanza pubblica dal 2024 intraprende un sentiero di ragionevole sostenibilità”. Insomma, ifatti non riproducibili sono complessi, ragion per cui vanno esaminatiintegralmente, in maniera accurata e non frettolosa