I ragazzi con i coltelli, il dramma di Napoli

Mi auguro che tutti abbiano letto l’intervista di ieri su “Il Mattino” al dottor Giuseppe Fedele, chirurgo di lungo corso e operativo all’ospedale Pellegrini di Napoli. Nell’intervista di Ettore Mautone, il dottor Fedele ha raccontato il drammatico andirivieni nel suo ospedale, ogni notte, di ragazzi feriti, accoltellati, sfregiati, massacrati a pugni, ecc. Un racconto agghiacciante, che ci è giunto come un grido di dolore.



Il dottor Fedele ha anche tentato un’analisi socio-culturale del fenomeno, e tra le tante cose che ha detto ce ne sono due che colpiscono molto: la prima, è che la violenza fisica riguarda tutti i ceti sociali, dagli immigrati clandestini alla borghesia; la seconda, è che quasi sempre chi arriva in pronto soccorso insanguinato o accoltellato ha fatto abuso di droga o alcol.

Sono mesi che questo giornale è fortemente impegnato nel raccontare e analizzare il fenomeno della violenza giovanile. Nessun giornale più del nostro ha posto il problema dei giovani che girano armati, alimentando una discussione laica e mai paternalistica. In tutti gli articoli, negli editoriali, nelle interviste sul fenomeno è sempre prevalso il bisogno di capire le ragioni di questo malessere, ponendo al centro della discussione le istituzioni, il sistema scolastico, le famiglie, i modelli sociali “creati” da noi adulti. Proprio per non cadere nella trappola del paternalismo e del facile moralismo, l’attenzione è sempre stata posta principalmente sugli adulti, considerando il comportamento dei giovani come riflesso dei loro errori.

Ma a tutto c’è un limite, anche al masochismo di noi adulti. È vero sì che i figli sono il frutto della nostra semina, ma quando si giunge a questi limiti di guardia – e l’intervista al dottor Fedele rappresenta il segnale che il fenomeno deve essere semplicemente stroncato – l’autocritica rischia di essere soltanto un bell’esercizio di etica socratica, di fatto inconcludente. Nessuno mi toglierà mai dalla testa che se i giovani si drogano, si ubriacano, vanno in giro armati e rispondono con la violenza a ogni intoppo, provocazione o ingiustizia, la causa è sempre nostra, di noi adulti, di noi genitori, dei nostri “valori”. Ma se in una società come quella napoletana questo tipo di comportamenti non riescono a essere arginati attraverso un riformismo educativo collettivo e condiviso, allora probabilmente è giunto il momento di fare sentire il pungo duro.

Tutte le iniziative socio-educative messe sinora in atto per mitigare il disagio giovanile a Napoli debbono continuare ed essere rafforzate. Ma credo sia giunto il momento di affiancare a tutto questo anche una straordinaria azione repressiva. Se i giovani non capiscono la mano tesa delle istituzioni, che stanno provando in tutti i modi di offrire strumenti di emancipazione e di civiltà, è arrivata l’ora che essi sappiano che Napoli non sarà mai il Far West che qualcuno vorrebbe. Le responsabilità sono sempre individuali, e se un pezzo di gioventù è arrivato a questo punto di barbarie, allora è inevitabile che le forze dell’ordine nel loro insieme attuino una strategia repressiva efficace e capillare. Nessuno chiede “leggi speciali” o “pene esemplari”, ma l’applicazione rigorosa, puntuale e inflessibile delle leggi in vigore. I giovani fuori controllo devono sentire il fiato sul collo dello Stato, e devono scegliere se approfittare di tutti gli strumenti di civilizzazione che la città offre – e devo dire che dalla scuola alle istituzioni, dall’associazionismo alla chiesa, sono infiniti i progetti di “recupero” che Napoli offre ai propri giovani – oppure si finire nelle mani di una legge inflessibile benché senza “eccezioni”.

Spiace parlare così a una generazione sbandata da cambiamenti epocali che facilmente fanno deragliare. E spiace doversi ergere a nipotini di Rudolph Giuliani, brutta nemesi per chi, come me, ha sempre predicato posizioni libertarie e dialoganti. Ma quando si scopre che ogni notte i pronto soccorso di Napoli sono intasati non da infartuati o da incidentati, ma da ragazzi accoltellati o da donne prese a pungi fino rimanere sfregiate, questo significa che gli adulti devono assumersi fino in fondo la responsabilità di essere adulti, e rispondere con il pungo duro a una libertà che evidentemente è stata fraintesa.

I giovani seri, perbene, educati devono avere il diritto di camminare in sicurezza a ogni ora del giorno e della notte. E chi è fuori controllo deve sapere che pagherà senza ombra di dubbio una violenza che avrà anche le sue motivazioni socio-culturali, ma che non può assolutamente rendere invivibile una città che sta cercando faticosamente, attraverso il turismo e la cultura, di togliersi di dosso stereotipi e vecchi e nuovi poteri criminali.

Con gli articoli s’incarta il pesce? Le chiacchiere dei convegni se le porta via il vento? I volontari in campo vengono snobbati? Bene, vediamo se sono più persuasive le volanti, le manette, i processi e le pene certe.

Spiace parlare così, ma tutto ha un limite, anche il masochismo di noi adulti. Se il dialogo viene considerato strumento da fessi, vediamo se un’azione più incisiva delle forze dell’ordine piò ricondurre tutti a più miti consigli. L’unica cosa certa è che questa violenza giovanile deve finire.