I rischi nascosti nella bozza sugli sbarchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 11 Settembre 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sappiamo, allo stato, a che punto siano le trattative del nostro nuovo governo con l’Europa per la gestione dei migranti. Si va da un’ipotesi minima di «grande disponibilità per trovare un accordo», enunciata ieri da Conte, a una più avanzata, filtrata da indiscrezioni di stampa: secondo quest’ultima, già il prossimo 23 settembre potrebbe essere raggiunta un’intesa con Francia e Germania. E ciò sulla base di alcuni principi fissati in una riunione tenutasi a Helsinki tra i 28...