Il dibattito permanente sulla capacità del Sud di impegnare e poi di spendere con efficacia i fondi europei sta acquistando nuovo vigore.



Ora che si tratta non solo delle risorse destinate alle regioni “in ritardo di sviluppo” ma del difficile e globale contesto del post-Covid-19. Nelle discussioni sulla destinazione degli ingenti fondi che l’Europa ha deciso di stanziare in una sorta di Piano Marshall per la ripresa del nostro Paese, emerge un aspetto inedito del rapporto tra la questione meridionale e il suo pendant più recente, quella “questione settentrionale” che costituisce la premessa del cosiddetto federalismo differenziato. Il coronavirus ha colpito infatti più severamente il Nord, dove ha messo a dura prova il sistema delle attività imprenditoriali di territori che costituiscono il cuore pulsante dell’economia italiana.



Come si potrà allora conciliare l’esigenza di colmare lo storico divario tra le regioni del Sud e quelle del Nord, resa più pressante da una crisi socio-economica che attaccherà soprattutto le fasce deboli, con la necessità di aiutare il motore del Paese a riprendersi dagli effetti della pandemia? Vi è intanto un primo dato concreto, che delinea una tendenza. Le zone “Obiettivo 1” erano state individuate per legge come destinatarie del 45 per cento dei fondi europei; ma ora il vincolo di destinazione presente nel programma nazionale di riforma è ridotto al 34 per cento, in proporzione alla popolazione residente. È inoltre cosa nota che, a seguito della crisi finanziaria globale del 2008, i fondi Fas per le aree sottoutilizzate del Sud furono adoperati per trovare la liquidità necessaria agli investimenti per altre aree del Paese in difficoltà; e anche ora si sta lavorando a un meccanismo che consenta di redistribuire i fondi non spesi. Si deve dunque avere precisa consapevolezza di un duplice dato di fatto: le risorse per il Sud, pur importanti, sono limitate; e una eventuale mancata capacità di spesa in un frangente tanto delicato avrà conseguenze gravissime e durature. Il governo ha voluto dare un segnale importante con l’art. 47 del decreto “semplificazione”, inserendo anche una premialità nella valutazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione, connessa all’accelerazione dell’uso dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme. Insomma, una sorta di incentivo che premia la competenza fattiva: ed è stato del resto proprio il Covid-19 a ricordarci con evidenza plastica l’importanza del principio di competenza. È infatti nell’ambito del principio di competenza che si ritrovano la capacità di fissare gli obiettivi, di organizzare i programmi adatti per realizzarli, di scegliere gli strumenti più idonei. Questa considerazione può ampliare la riflessione di Francesco Grillo, che proprio sulle colonne de “Il Mattino” qualche giorno fa ha argomentato la necessità di riscrivere la politica economica per il mondo postpandemico. Grillo ha ricordato che «è ancora drammaticamente certo che l’unica maniera per costruire crescita di lungo periodo passa attraverso l’innovazione, la conoscenza diffusa, istituzioni come la scuola e l’università». Guardare all’Università come luogo al quale destinare risorse importanti per la costruzione del futuro è vitale, ma potrebbe essere una mossa accorta chiamarle anche nella fase della programmazione quale soggetto forte e strutturalmente capace di mettere insieme pensiero e azione. Il contributo di riflessione e di progettualità che gli Atenei italiani possono offrire alla politica e alla pubblica amministrazione è infatti immenso.



Dal proficuo dibattito avviato nei mesi scorsi da Ferruccio De Bortoli, che ha visto la partecipazione di tante autorevoli voci del mondo dell’imprenditoria, dell’industria, della ricerca scientifica, è emerso che tutti concordano nell’individuare il capitale umano quale fattore decisivo per la rinascita del Paese. Per questa ragione investire nella formazione qualificata dei giovani è il modo migliore di impiegare una parte cospicua delle risorse che verranno. Le Università hanno dimostrato nel tempo di saper spendere bene tutte le risorse loro assegnate, in ricerca, in formazione, in sviluppo e di saper creare un effetto moltiplicatore, nei termini della capacità di innovazione e dunque anche economico, per il Territorio e per le next generations. Devono tuttavia essere pronte ad adeguarsi ai nuovi bisogni di formazione emersi proprio dai repentini mutamenti impressi dal coronavirus ai settori innovativi del lavoro. È di questi giorni la notizia dei corsi organizzati da dipendenti Google sull’analisi dei dati e sull’esperienza utente, della durata di sei mesi, che saranno considerati dalla compagnia equivalenti a una laurea quadriennale. Se non sarà l’Università a farsi carico di queste esigenze formative, il rischio è demandarle ad altri soggetti che erogheranno pillole on demand forse funzionali sul momento, ma incapaci di dotare di quel pensiero e sapere critico flessibile e resiliente che è il patrimonio più prezioso per le nuove generazioni, costrette ad adeguarsi al sempre più veloce mutare di scenari e di paradigmi. Questa è dunque la risposta concreta alla domanda cruciale posta da Ferruccio de Bortoli ed Enrico Giovannini sul «Corriere della Sera» del 3 maggio: «L’Europa, i fondi del Recovery Fund: (E ai giovani chi ci pensa?)». Pensare ai giovani deve essere la parola d’ordine; e in un Sud che la crisi rende ancor più esposto al rischio della desertificazione intellettuale pensare ai giovani vuol dire innanzi tutto lavorare di concerto con le Università e con i centri di ricerca. © RIPRODUZIONE RISERVATA