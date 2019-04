Caso Marino, il boomerang che declassa la politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Aprile 2019, 00:00

La vicenda dell’ex sindaco di Roma Ignazio Marino, indagato per peculato e falso, estromesso dalla carica e poi assolto in primo grado, condannato in appello, e ora definitivamente scagionato dalla Cassazione «perché il fatto non sussiste», rappresenta quella maledizione che grava sul nostro infelice Paese da venticinque anni, alimentata da un sistema processuale irragionevole, da una giustizia lenta e aleatoria e da una sua strumentalizzazione spregiudicata. Primo. Il sistema è irragionevole perché...