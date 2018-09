CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 19 Settembre 2018, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La spaccatura politica resta ma a distanza di 4 giorni arriva il parere positivo della «Commissione locale paesaggio» - nominata dal Consiglio comunale e composta da tre arancioni e due membri di opposizione - al progetto di allargamento del marciapiedi di Piazza Vittoria, dove il fratello del sindaco Claudio de Magistris - insieme ad altri soci - installerà un bistrot. Parere non vincolante ma obbligatorio a latere del via libera già dato dal soprintendente Luciano Garella al quale il progetto ora ritorna per...