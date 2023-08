Con grande meraviglia abbiamo appreso che la manifestazione dedicata ad un’eccellenza della tradizione gastronomica campana, la mozzarella di bufala, si svolgerà a piazza Municipio. Una decisione che, stando alle cronache, sembra abbia sorpreso anche lo stesso assessore alla Polizia Municipale, Antonio De Iesu, cui spetta il compito di provvedere al controllo della viabilità nel periodo interessato.

La sorpresa nasce dalle considerazioni che erano state fatte in precedenza sull’impatto di queste kermesse di carattere culinario nelle zone in cui vengono allestite. Da più parti è stata manifestata la contrarietà a “sagre” sul Lungomare per preservare uno dei luoghi più belli e caratteristici della nostra città dagli effetti di questi eventi, in termini di caos, sporcizia e cattivi odori. Non è possibile, cioè, che la logica dello “street food” debba alterare le caratteristiche di questa città, come già sta avvenendo nel centro storico con la proliferazione di friggitorie, pizzerie. trattorie, chioschi e ambulanti di ogni genere alimentare.

Dopo la positiva esperienza del “Pizza Village” alla Mostra d’Oltremare sembrava che l’amministrazione avesse deciso di adottare una soluzione meno invasiva ed equilibrata, ma comunque funzionale allo svolgimento di questo tipo di kermesse. Sorprende, perciò, questo cambio di rotta per il “Bufala fest”, puntando su una piazza protagonista di un restyling che sta trovando sempre più consensi e dove insistono anche preziosi reperti storico-archeologici, emersi dagli scavi per la realizzazione della metropolitana.

È quanto mai stridente che, mentre da un lato si vuole esaltare il patrimonio culturale ed artistico che trasuda in ogni angolo di Napoli, il punto di forza del rilancio del turismo, dall’altro si ceda a facili mode commerciali che rischiano di svilire questi valori in cui la città deve scommettere.

La mozzarella di bufala è buonissima, non c’è dubbio. Ed è giusto celebrarla con manifestazioni ad hoc in location appropriate, ma suscita perplessità la scelta di celebrare questo prodotto nel centro di Napoli, in una zona come quella intorno piazza Municipio, con il rischio di paralizzare la mobilità in tutta la città. Si rischia così di arrecare enormi disagi alla popolazione, alla vivibilità, oltre che danni d’immagine. Ma forse c’è ancora tempo per ripensarci.