Il campo di gioco dei partiti è l’astensionismo

C’è una domanda di politica, c’è un’offerta politica, e poi ci sono quelli che si astengono. Consegnando le liste elettorali, i partiti hanno completato l’offerta: in quale misura incontrerà la domanda dei cittadini lo si capirà fra un mese, quando si conoscerà il dato dell’astensione, quanta parte del Paese si chiama fuori, non si aspetta nulla né dagli uni né dagli altri, non trova un solo buon motivo per esercitare il diritto di voto.

Perché il rischio c’è, e nel primo tempo della partita che si chiuderà il 25 settembre non si può dire che si sia visto uno spettacolo particolarmente apprezzabile. È vero: la composizione delle liste, da quando non ci sono più le preferenze e tutto o quasi dipende dalla volontà dei segretari di partito e dei pochi fidatissimi uomini che li attorniano, è il momento più cruento che sia dato vivere, nella pancia di una forza politica. Il momento in cui si fanno i conti: non con gli avversari – a quello ci penseranno gli elettori – ma con gli amici e compagni di partito. Il momento della lotta fratricida, in cui Caino uccide Abele. Il momento in cui si sale sugli scudi o si finisce nella polvere. Ma non c’è nulla di epico: non è Omero e non è l’Iliade, il poema della forza. Molto più prosaicamente, si tratta di sistemare alcune faccenduole.

Per Giorgia Meloni, è stata l’occasione di imbarcare un po’ di vecchia classe dirigente, che fiuta la vittoria del centrodestra e si orienta naturalmente verso il partito dato in vantaggio dai sondaggi. Per Enrico Letta, è stato un modo per regolare i rapporti fra le varie correnti, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, possibilmente blindandosi in vista dell’appuntamento congressuale. Per Matteo Salvini, è stato il momento di metter a tacere i distinguo, in un partito che mantiene un’idea del comando politico di stampo quasi leninista. Per Giuseppe Conte, è stata una golosissima prima volta, ma lo è stata anche per i Cinque Stelle, che finora sfilavano tutti alla rinfusa nelle parlamentarie, mentre stavolta sono state gentilmente risparmate alla cerchia dei fedelissimi del nuovo Presidente. Per Silvio Berlusconi, è qualcosa di molto somigliante all’esercizio «octroyée» della sua intramontabile sovranità su Forza Italia, dove ci si candida ancora per grazia ricevuta. E infine, per Carlo Calenda, è stata la misura del compromesso fra la novità della proposta e il reclutamento (al centro, ma soprattutto in periferia) di cavalli di ritorno, provenienti da altre forze politiche.

Però ci siamo: comincia il secondo tempo, si volta pagina e si prende a parlare di temi, non più di nomi. O almeno così dovrebbe essere, se si vuole elevare la qualità dell’offerta e raccogliere le domande dei cittadini. Perché ci attende un autunno da far tremar le vene e i polsi, tra guerra in Ucraina, crisi energetica, bollette che schizzano in alto e minacce inflazionistiche. A non dire degli appuntamenti che dovrebbero scandire l’agenda di governo dei prossimi mesi, tutti legati all’attuazione del Pnrr, che in queste settimane è finito tristemente in soffitta. Come se avessimo già sbrigato i compiti, come se ci fossimo già stufati di commisurare interventi di spesa e interventi di riforma, come se fosse venuto meno ogni sorta di vincolo di bilancio o semplicemente di condizionalità da rispettare. Ci sono i programmi, certo, ma arrivano ancora poco all’opinione pubblica, e soprattutto non contengono un vero sforzo di elaborazione delle proposte. Non hanno quasi mai numeri verificati, attendibili, realistici. Si capisce: campagna elettorale significa anzitutto propaganda, ma anche la propaganda (come del resto la pubblicità, in genere) può funzionare in modo diverso, offrendo termini effettivi di confronto o buttandola in caciara. Parlando del sesso degli angeli o di problemi reali.

Ma c’è una cosa che soprattutto manca, e su cui i partiti dovrebbero spendere qualche parola in più, se non vogliono che l’astensione si mangi quel poco di legittimazione democratica che il sistema ancora possiede. Quel che manca è la capacità di proiettare nel tempo – durevolmente e credibilmente – il senso dell’impegno politico e delle scelte che comporta. L’autunno è alle porte, e il Paese vi si avvicina con il carico di problemi che porta con sé da troppo tempo: la giustizia, il debito pubblico, il Sud. Ma sul tappeto sono anche altre vere, grandi questioni– l’ordine internazionale scosso, il cammino dell’integrazione europea da riprendere, la crisi ambientale da affrontare, i flussi migratori da governare, la curva pensionistica da domare (ebbene sì, c’è anche questo tema, parte di una più ampia questione demografica quasi sempre oggetto di interventi demagogici) – hanno tutte una medesima caratteristica: non si risolvono in quattro e quattr’otto, non si affrontano per decreto, e soprattutto non si piegano ai desiderata di nessuno. Ce n’è, insomma, di politica da fare. Se questo mese di campagna elettorale servisse almeno a mettere a fuoco il profilo – ideale, ma non mi vergognerei di dire ideologico – dei partiti intorno a siffatte questioni, vorrà dire che si sarà giocato un buon secondo tempo. Altrimenti vedremo solo un gran mischione a centrocampo, e anche se alla fine qualcuno vincerà la partita, alla successiva rischierà di giocare in uno stadio deserto.