Se il bel giorno si vede dal mattino, il nuovo anno scolastico comincia sotto i peggiori auspici. Il rincaro dei libri di testo, dovuto all’aumento dei prezzi della carta, porterà via dalle tasche delle famiglie italiane, infatti, almeno 500 euro per ogni alunno al primo anno delle superiori. Un problema a cui si aggiunge anche quello del ritardo annunciato con cui i testi arriveranno nelle librerie.



A questo punto ci si chiede perché l’uso dei libri digitali nelle scuole, già previsto dal decreto n. 781 del 27/09/2013, fatica tanto a decollare. Quali resistenze si oppongono? Possibile che le scuole non riescano a dotarsi di strumenti idonei, come gli e-reader, per garantire forme didattiche alternative ai libri cartacei? Possibile che si debba sottostare ogni anno ad aumenti, a nuove edizioni farlocche (create ad hoc con minime varianti solo per contrastare l’usato), a zaini stracolmi, quando si potrebbe ricorrere agilmente agli e-book o a tipologie diverse di didattica? Questa fossilizzazione della scuola su vecchi strumenti (come i libri di testo cartacei) è solo la punta dell’iceberg di un meccanismo sempre più lento, gravato da un bizantinismo burocratico che l’emergenza della pandemia non sembra aver per nulla snellito, anzi. Ecco, allora, che l’impotenza, o l’insipienza, a fronteggiare un problema così grave, perfino lesivo di un diritto costituzionale, come quello dell’aggravio economico sulle famiglie per l’istruzione dei loro figli, è solo la conseguenza di una più generale impotenza o insipienza. Quelle di una scuola che non riesce a tenere il passo del presente, che tende a chiudersi in un rifiuto quasi pavloviano di ogni innovazione.



Che non vuole prendere coscienza di un orizzonte culturale totalmente mutato. Ma perché la scuola si ostina a procedere per forza d’inerzia sugli stessi binari? Perché i docenti sono stanchi e delusi, certo, e i presidi, nella maggior parte dei casi, preoccupati solo di far quadrare i bilanci, e la politica interessata all’argomento istruzione soltanto nelle campagne elettorali (e nemmeno più di tanto).



Basta seguire i programmi presentati dai partiti in questi giorni: un libro dei sogni che sarebbe risibile per la sua impraticabilità, se non fosse tragico, poiché riguarda uno dei campi più importanti per il futuro di un Paese. Per dare un’idea della situazione, si possono contare ben trentotto diverse proposte di riforma. Si va dal tempo pieno per tutti nella scuola primaria alla riduzione del numero di alunni a quindici per classe, dall’assunzione di ben 150mila precari all’immancabile aumento degli stipendi per i docenti. Il tutto, naturalmente, con spese incompatibili con l’attuale quadro finanziario e, di fatto, insostenibili, se non con un cambio di rotta radicale dell’investimento della spesa pubblica nell’istruzione (che oggi è agli ultimi posti in Europa).

Ma il dato più grave è l’assenza, nel dibattito politico di questa campagna elettorale, di un modello di istruzione realmente innovativo e moderno. Direi di più: è l’assenza totale di un’idea di scuola capace di confrontarsi con le sfide più urgenti della nostra attualità e del futuro. E allora, che scuola dobbiamo aspettarci a settembre? Dopo gli anni devastanti della Dad e dell’emergenza Covid si parla finalmente di ritorno alla normalità. Ma a quale «normalità»? Quella solita delle carte e cartuscelle, dei registri e delle relazioni, delle regole obsolete e dei ritardi cronici, delle cattedre vacanti e dei progetti a pioggia senza ricadute didattiche? La scuola che vorremmo è invece quella con una governance snella e flessibile, con programmi aggiornati e docenti motivati (e da motivare), che ponga al primo posto gli alunni, la loro formazione, la possibilità di trasformare il loro tempo scolastico in un’occasione di incontro e confronto reale col mondo degli adulti e dei loro pari, di fecondazione mentale, di stimolo creativo, di seduzione, di critica, di scoperta e curiosità.



Non illudiamoci che basterà togliersi le mascherine per avere una scuola diversa. I segnali che arrivano dalle istituzioni sono sconfortanti, come il “mostro” che il governo dimissionario è riuscito a partorire fuori tempo massimo, in piena estate: quello del «docente esperto», formulazione grottesca, che prevede un iter decennale di formazione (per la precisione tre percorsi formativi triennali consecutivi con valutazione positiva per ciascun ciclo) per maturare un assegno pari a 5.650 euro annui lordi, da sommare al trattamento stipendiale. A questi «felici pochi», che avranno superato il lunghissimo processo burocratico, si contrapporrà l’esercito anonimo dei docenti inesperti (o vogliamo chiamarli «somari»?), che continueranno ad aggirarsi nell’infinito, labirintico, frustrante universo kafkiano della scuola che sarà.