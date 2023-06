Due episodi di intolleranza si sono verificati a Salerno nelle ultime settimane ai danni di due tifosi illustri del Napoli. E chiariamo bene che la dicitura “a Salerno” intende soltanto indicare una localizzazione geografica degli sgradevoli eventi, mentre la civiltà dei cittadini salernitani nel 99% dei casi è al di sopra di ogni sospetto. Richiamiamo brevemente i fatti.

Nel primo caso Maurizio De Giovanni, uno degli scrittori popolari più amati d’Italia (e non solo) è stato sostanzialmente indotto a rinunciare alla sua partecipazione al Festival della Letteratura di Salerno perché (ovviamente ingiustamente) accusato di essere nemico della bella cittadina. Nel secondo caso l’ex ministro Gaetano Quagliariello ha deciso di annullare la presentazione del suo libro “Scusa papà ma tifo Napoli”, giudicata una provocazione. Dietro entrambi i casi c’è in forma abbastanza esplicita la rivalità calcistica. Più schiettamente i due sono rei di essere dichiaratamente tifosi del Napoli. E proprio da qui voglio avviare la mia breve riflessione.

Il fatto che il primum movens dei fatti sia “il pallone” non deve farceli sottovalutare. Il germe dell’intolleranza si colora delle tinte più disparate ed è fortemente infettivo. Ed il sapore dei due accadimenti è senza dubbio proprio quello dell’intolleranza. Non può essere liquidato con il sorriso indifferente di chi lo considera intolleranza da operetta. E quindi da sorriderci su. Io ti impedisco di parlare, ti induco a non parlare, ti costringo a non parlare… Naturalmente inutile nascondersi dietro un dito. L’aspetto più serio è nel fatto che ad accendere la miccia siano state, fosse pure involontariamente (in fondo esiste anche l’eterogenesi dei fini), persone, per altri versi rispettabilissime, che rivestono ruoli pubblici nella città di Salerno. E che del bon ton istituzionale dovrebbero essere gelosi custodi. Di fronte al bavaglio di fatto messo a due uomini di cultura che volevano soltanto discutere di libri il silenzio sarebbe stato disarmante. Così quanto mai opportunamente è, a proposito del caso Quagliariello, intervenuto il sindaco con una nota pacata nella quale stigmatizza l’accaduto.

Ma come mai accadono queste cose? Probabilmente perché il timore di far dispiacere (o la voglia di compiacere) la ciurma dei tifosi organizzati è troppo forte. Si tratta di aree di consenso se non molto ampie certamente significative. E qui il discorso travalica Salerno per estendersi a macchia d’olio a tutta l’Italia. Purtroppo il fenomeno della debordante influenza dei gruppi del tifo organizzato nelle dinamiche della vita cittadina e dell’ordine pubblico è presente in tutte le città italiane: da Salerno a Napoli, a Roma, a Milano, a Bergamo, a Verona… Non dimentichiamo quali e quanti eventi drammatici siano accaduti intorno ad una partita di calcio. Allora , mi chiedo, si rendono conto della responsabilità che si assumono coloro che contribuiscono a caricare un effimero evento sportivo, di pericolosi significati addizionali, fuorvianti? Arrivando a impedire di fatto in due occasioni di discutere di libri e di scrittura.

Non ci sorprendiamo poi e non stracciamoci le vesti quando comportamenti belluini si verificano intorno agli stadi se proprio noi con posizioni a dir poco incaute abbiamo contribuito ad alimentare il brodo di cultura nel quale si sviluppa la violenza. Che è sempre il passo successivo alle parole. Il mondo del calcio che tanti milioni di persone attrae ha bisogno di moderare i suoi rituali. Le sue parole d’ordine. Il suo modo di far comunicazione. Di moderare i toni adoperati da dirigenti, calciatori e giornalisti. Ciò sarà certamente più difficile, se non impossibile, di fronte alla superficialità di determinate esternazioni. Pietro Forestieri, ottimo chirurgo, mio amico e tifoso della Salernitana, mi propose di assumere insieme una iniziativa di pacificazione tra tifosi napoletani e salernitani. Non sarebbe stata la panacea di tutti i mali ma certamente meglio di niente. Io gli rimando la palla. Organizziamo insieme a Salerno una chiacchierata, che so, su “calcio e letteratura” con De Giovanni e Quagliariello. Magari con la partecipazione di tutti gli attori dell’accaduto. Sarebbe, ne sono sicurissimo, un grande e tranquillissimo successo. Ed un’occasione per mettere una pietra sopra due episodi assai sgradevoli. Che non fanno bene al calcio e nemmeno alla bellissima Salerno.