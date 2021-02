Il caso scuola e il Paese degli intoccabili

In tema di allungamento del calendario scolastico, di cui pare si sia parlato nelle consultazioni con Mario Draghi, la reazione dei sindacati è stata presso che concorde: non si può fare.



Così, su due piedi, proprio no. Non si può proporre «una soluzione semplice ad una situazione invece complessa e variegata», dice ad esempio la Cgil Scuola. E in effetti è così. La situazione è complessa e variegata. Ma anche se fosse semplice, vi sarebbe comunque il rischio di finire come con la sedia di un famoso sketch di Giorgio Gaber. Che va spostata, come no? Prima però va analizzato il problema, poi si devono commissionare sondaggi, quindi vanno valutate le possibili soluzioni tecniche per arrivare infine a dover mettere mano addirittura alla Costituzione. Il problema è urgente, tutti ne convengono, tutti si dichiarano disponibili a parlarne, ma la sedia resta lì: immobile, ferma. Come il Paese.



Ora, non c’è bisogno di buttare la croce addosso a nessuno, men che meno ai docenti, che è vero, in questi mesi hanno dovuto inventarsi nuovi modi di fare scuola in condizioni del tutto inedite, e non certo favorevoli. Ed è vero altresì che le cose non sono andate allo stesso modo nelle scuole per l’infanzia, nelle scuole medie, negli istituti superiori, in questa o quell’area del Paese, per certe fasce sociali piuttosto che per altre. Dopo tutto la scuola c’è, ha retto, e ci sono anche tutti gli aspetti di un problema indubbiamente complesso: «come diceva quel tale, per ogni problema complesso c’è una soluzione semplice, ed è sbagliata» (Umberto Eco, “Il pendolo di Foucault”).

Il guaio è che però la complessità del problema diviene spesso il modo per rimandare al mittente qualunque proposta di soluzione (qualunque tentativo di spostare la sedia). Anche perché nello stesso giorno in cui i sindacati spiegano che il personale docente ha lavorato tale e quale, durante i mesi della pandemia, perché la didattica a distanza è vera scuola, e dunque non si può fare come se si fosse fatto poco o nulla, arriva l’ennesima allerta meteo, e insieme ad essa l’immancabile comunicato in cui tutte le sigle sindacali, all’unisono, mettono sull’avviso: la didattica a distanza non può essere attivata per ovviare a condizioni metereologiche avverse. Abbiamo cambiato idea: la didattica online non è più vera scuola. Brutto tempo? Si sta a casa. C’è la Dad? Non la si usa! Poi le cose, anche in questo caso, vanno diversamente a seconda delle circostanze e delle situazioni: certamente. Ma per capirci: mio figlio (scuola superiore), che questa settimana era nella quota di studenti a distanza, ieri non ha fatto lezione, perché la scuola, sferzata dalla pioggia, ha chiuso i battenti, in presenza e pure a distanza. Invece di trasferire online anche il 50% che doveva andare in presenza, ha lasciato senza giornata scolastica gli uni e gli altri: il 100% degli studenti. Sperando che domani, Deo gratias, spunti il sole.



Non possiamo semplificare, perché il problema è complesso. Ma resta il fatto che l’Italia ha chiuso le scuole più degli altri Paesi. Ha fatto bene? Ha fatto male? Non lo so, anche se bisognerebbe capirlo, prima o poi. Ma di sicuro la pandemia ha pesantemente penalizzato istruzione e formazione. Ed è una buona notizia che per il premier incaricato questo problema va affrontato subito e con decisione. Quali siano i reali intendimenti di Draghi non lo sappiamo ancora, ed è dunque inutile specularci sopra. Sappiamo che c’è un problema di strutture, di condizioni sanitarie, di risorse economiche, di figure professionali, di reclutamento. Di questo e di quello. Tutti aspetti della famosa complessità che non trova soluzioni semplici. Ma il riflesso condizionato che è subito scattato alle prime indiscrezioni trapelate dai colloqui è preoccupante. E mostra dove si annideranno le vere difficoltà per Draghi. Che è stato chiamato a sostenere una sfida eccezionale non semplicemente in ragione delle sue particolari competenze, ma anche della credibilità e dell’autorevolezza che gli vengono riconosciute sul piano nazionale e internazionale. Tuttavia, l’azione politica è una figura a tre dimensioni. Competenza, autorevolezza, ma anche consenso. Sulla base offerta dalle prime due si deve costruire, ma perché l’azione sia solida c’è bisogno anche della terza dimensione, del consenso nel Parlamento ma anche, anzi soprattutto, nella società. E per Draghi raccoglierlo non sarà una passeggiata, se davvero proverà a smuovere le acque, a portare avanti le molte riforme di cui il Paese ha bisogno, a sfidare i riflessi corporativi o anche semplicemente la paura di cambiare. Se proverà, in altre parole, a spostare quella stramaledetta sedia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA