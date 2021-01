Mentre sui media ufficiali si elogia la drittura con cui – dopo settimane a zig-zag – l’establishment repubblicano si è sganciato da Trump, nelle chat dei giovani la vera svolta di cui discutono è un’altra.

Dopo anni di altalena, Twitter e Facebook hanno staccato la spina a Trump. Chiudendo i canali di comunicazione con cento milioni di follower. Il re è diventato muto. È una decisione che può cambiare le sorti del populismo, almeno nei regimi democratici.

Si tratta del primo serio colpo inferto a un fenomeno che sta erodendo alle radici le istituzioni rappresentative. In un articolo di prossima uscita sulla Rivista di Digital Politics, Federica Nunziata descrive la «platform leadership» come un nuovo tipo di partito. Che unisce personalizzazione carismatica e uso spregiudicato delle principali piattaforme social. In Italia, ne abbiamo avuto un esempio nella rapidissima ascesa di Salvini. Modi in India e Bolsonaro in Brasile ne sono varianti su ben più ampia scala. Ma il salto di qualità è stato Trump, che è riuscito a mettere questa macchina del consenso al servizio del ruolo più potente del pianeta, il Presidente degli Stati uniti d’America.

Abituata a occuparsi – per pigrizia generazionale – soprattutto di televisione, la stampa d’opinione ha trascurato il peso dirompente dell’ecosistema social. Per vent’anni abbiamo dibattuto la legittimità del possesso berlusconiano di tre reti tv, e continuiamo a pensare che sia quella la chiave del potere. Ma i circuiti di opinione che si formano attraverso i social non guardano la televisione, e tanto meno leggono i giornali. Basta vedere la reazione scandalizzata di editorialisti ed anchor men di fronte all’abbigliamento eccentrico degli invasori di Capitol Hill, come venissero da un altro pianeta. Ma è questo il pianeta che ha dato a Trump, due mesi fa, metà meno qualcosa dei voti. I marziani, stiamo diventando noi.

Grazie alla – tardiva – decisione dei vertici delle due piattaforme più diffuse, questo pianeta è momentaneamente al buio. Ma il problema è tutt’altro che risolto. Facile staccare la spina nel mezzo di un quasi-colpo di stato. Ma poi? Dove e come fermarsi? In ballo è la libertà d’opinione, insieme a quella di far quattrini da parte di chi controlla i social ed è oggi notoriamente in testa alla classifica dei paperoni mondiali. Per capire quanto è intricata la faccenda basta leggere cosa scrive Nikhil Pahwa su Foreign Policy, ricordando i genocidi perpetrati in Myanmar e nelle Filippine attraverso campagne d’odio alimentate via Facebook. Con la interessata connivenza delle autorità locali. Ma sarebbe altrettanto semplice trasformare la connivenza in censura, e chiudere post e blog dietro pressione più o meno esplicita dei vertici politici. Il tutto in modo molto meno visibile di quanto è accaduto platealmente mettendo la museruola a Trump.

Per evitare che Zuckenberg & co. diventino gli arbitri indiscussi della legittimità democratica, la materia dovrebbe passare ai legislatori nazionali. Ma a parte i tempi e le inevitabili complicazioni procedurali, i social – geneticamente – sono globali e multiculturali. Per proibire qualcosa dovete almeno conoscerne la lingua. E il contesto in cui viene usata. Una mission quasi impossible per le burocrazie nostrane. Anche per questo, le soluzioni migliori sembrano venire dal basso. È il caso del successo di «Discord», la piattaforma cresciuta in meno di tre anni da 45 a oltre 300 milioni di utenti grazie al fatto di consentire agli iscritti di stabilire autonomamente le regole per il funzionamento delle proprie community. Oppure nuove app come «Parler», che si presenta esplicitamente come aggregatore – e baluardo – dei conservatori oltranzisti.

Due casi molto diversi, ma accomunati dalla decisione di non nascondersi dietro la foglia di fico della neutralità della rete. Questa foglia oggi è caduta anche per i giganti del Web. Riccardo Luna ci ha ricordato che si tratta di un passaggio «importante e grave» per le sorti della democrazia. Non possiamo accettare di affidarci agli umori di grandi società private quando è in gioco la libertà d’espressione. Ma nemmeno possiamo farci travolgere da leader armati del potere micidiale delle piattaforme. Questo round è andato bene, per un soffio. In una società aperta, la partita è ancora apertissima.

