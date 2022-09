Il Centro Direzionale rappresenta una delle tante opportunità sfruttate fino ad ora parzialmente e male. L’idea, veramente strategica, di dotare una metropoli come Napoli di un centro degli affari e, contemporaneamente, di un polmone abitativo in una zona degradata è stata penalizzata dall’ inerzia delle amministrazioni che si sono succedute. Tempi biblici per lo spostamento del mercato ortofrutticolo, discussioni improduttive sulle destinazioni a spazi pubblici e privati, carenza di risorse finanziarie e professionali hanno fatto rinviare qualsiasi decisione. Ma quello che va messo in rilievo è l’effetto perverso dell’immobilismo non solo ai fini del completamento del progetto originario e avveniristico di Kenzo Tange, ma anche sulla funzionalità e lo sviluppo di quanto realizzato circa trenta anni fa. In sostanza, un imponente investimento sotto il profilo strategico lasciato colpevolmente in condizioni di progressivo abbandono, nonostante la presenza importante del Palazzo di Giustizia, degli uffici regionali, di altri uffici pubblici, di complessi universitari e di un nucleo abitativo (circa 2.500 persone) ospitato in una buona edilizia residenziale.



La realizzazione, avviata con grandi e legittime ambizioni, non ha dunque prodotto i risultati sperati sia per l’incapacità e il disinteresse delle amministrazioni comunali succedutesi sia per una mancata collaborazione pubblico-privata, con la conseguenza di fare rimanere il CDN come un’isola non integrata nel perimetro urbano e avulsa anche dal resto dell’area metropolitana.



Oggi, dunque, per la valorizzazione della City, posta per fortuna al centro del programma del sindaco Gaetano Manfredi, sono due gli obiettivi interdipendenti da raggiungere, vale a dire completare un disegno rimasto incompiuto e contribuire a gestire meglio l’esistente. Si tratta, in altre parole, di riconsiderare e aggiornare un’idea progettuale complessiva e, allo stesso tempo, di rendere meglio vivibile e attraente una “location” fondamentale ai fini della riqualificazione dell’intera zona orientale della città. Per il completamento, tuttavia, com’è stato messo in rilievo nel dibattito promosso da questo giornale, un ulteriore e non marginale ostacolo può essere rappresentato dal disegno del Presidente della Regione Campania di costruire, su aree in effetti fuori dal CDN, quattro nuove torri per l’accorpamento di tutti gli uffici regionali. Una prima conclusione è che l’assetto futuro del Centro sarà dunque influenzato, innanzi tutto, dall’auspicabile accordo tra Comune e Regione.

Rimane, però, possibile e utile cominciare subito ad intervenire sulle carenze attuali, in buona misura dovute alla inefficienza del Comune e, a nostro avviso, alla insufficiente collaborazione dei privati nella gestione di un ”maxi condominio”, come in effetti può essere considerato il CDN.



Chi vive e frequenta il centro direzionale conosce assai bene quali sono i problemi da risolvere per assicurare piena funzionalità ad una struttura essenziale nell’economia cittadina con il necessario recupero di un’immagine purtroppo degradatasi nel tempo. Scale mobili fuori uso da sempre, sporcizia intollerabile in ogni luogo, nessuna sicurezza nelle ore serali, insufficienza di collegamenti con il resto della città, mancanza di servizi fondamentali, rappresentano i principali inconvenienti da ridurre senza dovere attendere la realizzazione di più corposi investimenti per i quali occorrerà invece risolvere difficili e complicati problemi politici, finanziari e burocratici.

Il “tavolo tecnico” promosso dal sindaco sembra la sede appropriata per coordinare e dare impulso agli interventi immediati, coinvolgendo, con efficienza diversa dal passato, i vari responsabili delle carenze denunciate, vale a dire l’ Asia per il problema della pulizia, il Consorzio incaricato della manutenzione delle parti comuni, le forze dell’ordine per la vigilanza h24, i responsabili delle aziende di trasporto per i collegamenti cittadini, i condomìni privati per la parte di loro competenza.



È del resto intuibile che se si rende più attraente quello che già c’è, si possono meglio stimolare gli investimenti privati relativi agli spazi immediatamente disponibili e a quelli che si creeranno in futuro. In proposito, un evento recente da ritenersi non secondario è stata la vendita della torre Enel a trenta imprese private, che dimostra l’interesse per il sito e che fa auspicare l’attivazione di altre operazioni del genere Gli obiettivi da perseguire dovrebbero dunque consistere nel promuovere in tempi brevi tutte le iniziative immediatamente finalizzabili con le risorse di fatto disponibili, dando un nuovo impulso alla funzionalità del Centro e migliorando decisamente la sua vivibilità. Non solo, ma così facendo, si darebbe, da parte del nuovo governo cittadino, una dimostrazione di quel sano pragmatismo indispensabile per affrontare concretamente i tanti problemi lasciati sul tappeto dalle amministrazioni precedenti, spesso in nome di proclami rivoluzionari e di polemiche del tutto inconcludenti.