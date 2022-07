La società si apre sempre di più, e ormai è normale per tutti che la carne stia sotto e i maccheroni sopra. Un tempo i pizzaioli erano solo pizzaioli, e il mondo sembrava andare avanti lo stesso. Oggi pare brutto, essere solo pizzaioli. E infatti si punta a diventare influencer, e poi vip. Perché nella società della comunicazione prima del fare viene il dire. Ma prima di dire bisognerebbe contare almeno fino a dieci, ed essere consapevoli che se si parla a tanta gente non è come parlare in cucina davanti ai propri amici. Nulla in contrario che i pizzaioli puntino a diventare influencer e vip, ma se si decide di uscire fuori dal proprio forno bisogna sapere che le parole hanno un peso, e che possono diventare pietre.

Non è nostra abitudine gettare la croce su chi sbaglia, ma ormai è un po’ di tempo che a Napoli, e lo si dice con un po’ di ironia, la linea culturale la dettano i pizzaioli, nonostante i contenuti non proprio brillanti. Dal costo della pizza di Briatore ai capricci degli organizzatori del Pizza Village, sono ormai settimane che questi “maître à penser” assai poco infarinati tengono col fiato sospeso le sorti civili di Napoli. L’ultimo tormentone è stato il post omofobico di Massimiliano Di Caprio della pizzeria “Dal Presidente”, una delle più prestigiose della città. Qui non è in discussione la libertà di espressione dei cittadini – in una società liberaldemocratica bisogna davvero limitare al minimo le cose da non dire – ma il livello culturale e civile di chi ha l’ambizione di porsi come punto di riferimento sociale della città. Nessuno nega il diritto di esprimere perplessità sulla pervasività mediatica delle questioni di genere, ma da qui a pubblicare opinioni dozzinali se non da trivio ce ne corre.



Il fatto è che oggi diventare famosi è sempre più semplice. Il sistema mediatico e social è sempre più affamato di nuove “icone” da divorare, tanto da affibbiare lo status di influencer e vip a sempre più persone – ed è assai probabile che fra qualche anno le persone famose saranno più delle persone “anonime”. In quest’ottica, anche i pizzaioli non si accontentano più di essere soltanto ottimi cuochi ed esperti di cucina, ma puntano a dire la loro su tutto lo scibile umano. Nulla di grave, per carità, ma una cosa è cucinare – arte sublime – e altra cosa è argomentare su questioni sociali, culturali e filosofiche, dov’è richiesta perlomeno un po’ di complessità di pensiero.

E infatti le frasi sgradevoli di Di Caprio, che si è scusato, sono state criticate e stigmatizzate da tutti, a dimostrazione che le parole hanno un peso, e possono rendere migliore o peggiore il dibattito pubblico. Insomma, è in atto – è il discorso vale per tutti gli ambiti – una “mediatizzazione” delle professioni. E quindi anche i pizzaioli stanno subendo una profonda mutazione genetica: tanto per dire, Gino Sorbillo è molto più conosciuto di Domenico Rea.



A noi preme sottolineare che quando si diventa qualcuno, quando si diventa “un nome”, quando si ha un’influenza sociale, bisogna provare a porsi pubblicamente con senso di responsabilità. Il concetto di classe dirigente va totalmente ripensato, nell’epoca della società della comunicazione, perché oggi il potere non ce l’ha più soltanto chi prende le decisioni ma anche chi le fa fermentare nel sistema mediatico. Per esempio, hanno dimostrato scarso senso di responsabilità gli organizzatori di Pizza Village, che di fronte alle pacate e argomentate perplessità del sindaco Manfredi sul caos della kermesse sul lungomare, anziché ragionare insieme alla politica sulle oggettive difficoltà di un evento che manda in tilt trasporti e sicurezza, fanno le bizze e minacciano di andare a Milano. Volete bene a Napoli oppure no? Se volete bene a Napoli aiutate la città a tenere insieme ordine e guadagno, decoro e divertimento, e date una mano a spalmare su tutto il territorio napoletano i grandi eventi. Altrimenti fate come vi pare, ma senza capricci e atteggiamenti altezzosi.

Nessuno, ripetiamo, vuole gettare la croce addosso a qualcuno. Di Caprio si è scusato, e tanto basta. Ma una società migliore si costruisce se la si smette di ragionare in termini di “noi” e “loro”, laddove “loro” sono i politici, addosso ai quali si gettano comodamente tutte le colpe di ciò che non va nella società. “Loro” siamo anche noi, soprattutto se abbiamo una voce pubblica e se altri hanno la bontà di ascoltare le nostre parole. Quindi va bene la trasformazione dei pizzaioli in influencer e vip, ma che si senta il peso delle parole e dei comportamenti, almeno quando hanno rilievo pubblico.

A proposito di Domenico Rea: chissà come avrebbe raccontato, lui perennemente nostalgico della cucina perduta della Napoli prima del “boom”, la “vippizzazione” dei pizzaioli, i loro grembiuli bianchissimi e senza macchie. Chissà quali aneddoti avrebbe tirato fuori, quante leggende avrebbe rispolverato. Noi purtroppo non abbiamo la sua dotta e viscerale immaginazione; ecco perché non possiamo far altro che chiedere un maggiore senso di responsabilità ai pizzaioli ora che sono entrati anche loro nella stanza dei bottoni.