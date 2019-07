Il Comune avverte la Sovrintendenza: «Navigare si farà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 16 Luglio 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salone “Navigare”, continua il braccio di ferro tra le istituzioni. Dopo il no della Sovrintendenza alla kermesse nautica che avrebbe dovuto occupare le acque di Rotonda Diaz a ottobre per nove giorni, da Palazzo San Giacomo arriva la chiara intenzione di andare avanti col progetto: «Ieri mattina abbiamo tenuto una riunione con de Magistris – spiega Daniela Villani, delegata alla Risorsa Mare del Comune – Il sindaco ha letto la relazione del divieto e non ci sta: insieme porteremo avanti una trattativa con il...