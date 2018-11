Il Comune dice addio a Napoli Riscossione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Novembre 2018, 22:35

Finisce in un cassetto almeno per un altro anno il progetto di «Napoli riscossione», il Comune cambia obiettivo, rinuncia al progetto di svolgere in proprio questo compito e punta sull’Agenzia delle entrate per il «miglioramento delle perfomance di riscossione». La delibera - non ci fosse stato il flop - si doveva approvare ieri in Consiglio comunale. Una resa, Palazzo San Giacomo è un ente in predissesto ed entro fine mese deve dare risposte alla Corte dei Conti che ha bloccato già la spesa...