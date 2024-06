Il voto europeo ha destabilizzato i governi nazionali. Fatta eccezione per l’Italia. Dove lamaggioranza di governo, inparticolare la sua prima forza politica, ha visto accrescere il suo consenso. Così come la premier, che ha ottenuto oltre due milioni di preferenze. Una sorta di anticipazione del premierato.Il quale si basa su una sfida tra i due candidati più rappresentativi e le due coalizioni politiche maggioritarie, secondo una dinamica tipica del bipolarismo. All’interno del quale si andrebbe assai bene a collocare un sistema elettorale come il nuovo “mattarellum”, dame proposto su questo giornale, con il 75% dei seggi assegnati nei collegi uninominali e il restante 25% come serbatorio da cui attingere, inparte o deltutto, come premio per raggiungere la maggioranza almeno del 55%.

Anche l’ottimo risultato alle europee del maggior partito di opposizione potrebbe far sì che questo accettasse lanuova formula elettorale qui proposta, e forse chissà anche il premierato quale sfida per la legittimazione a governare il paese. In giro per l’Europa il voto ha creato terremoti politici, conforti scosse sul governo. In Germania, Belgio, Spagna. E soprattutto in Francia. Dove abbiamo assistito a una inedita situazione istituzionale, con il presidente Macron che, sulla base dei primi exit poll, ha subito annunciato lo scioglimento anticipato dell’Assemblea nazionale e le elezioni politiche per la fine del mese. Una mossa da pokerista più che da statista. Di chi si gioca il piatto e vuole andare a vedere cosa hanno in mano gli avversari. Una riflessione su questa scelta politica e istituzionale francese. Primo, lo scioglimento viene usato dal presidente in maniera azzardata, forse senza nemmeno consultare altri soggetti politici, a cominciare dal suo partito.È vero che il potere di scioglimento è una prerogativa presidenziale esclusiva, inquanto atto non controfirmato dal governo; ma è pur sempre una decisione delicata e rilevante per il paese, che sarebbe stato meglio non assumerla in diretta televisiva, pochi minuti dopo la chiusura dei seggi elettorali basandosi soltanto sugli exit poll. Secondo, lo scioglimento interrompe l’attività di un parlamento eletto appena due annifa, che così rischia di disallinearsi rispetto all’elezione del presidente della repubblica, favorendo un possibile ritorno alla coabitazione. Ovvero, unamaggioranza parlamentare di un colore politico e capo dello stato, eletto direttamente, del colore politico opposto.

Un’esperienza già vissuta in Francia cheha prodotto problemi e difficoltà in punto di governabilità. Terzo, la decisione di Macron ridimensiona le potenzialità della forma di governo semipresidenziale, perché scolorisce il prestigio e l’autorevolezza del presidente, che piega e spezza il solo parlamento al risultato elettorale. Invece, coerenza politica, prima ancora che istituzionale, avrebbe voluto che il presidente annunciasse anche le sue dimissioni, anche perché le elezioni europee sono state soprattuttouna sua sconfitta. E così andare a duplici e contestuali elezioni: per il parlamento e per il presidente della repubblica.

Tornando cioè alla fonte di legittimazione di entrambi, cioè il popolo. Nel rispetto dello spirito della costituzione francese. Certo, la lezione istituzionale che ci arriva dalle elezioni europee è l’imprevedibilità del voto, anche quando questo si esercita con il metodo proporzionale che dovrebbe attenuare il risultato finale, sia per le vittorie sia per le sconfitte. Il voto, infatti, anche quando è destinato alla rappresentanza sovranazionale, come è quella europea, è sempre più un voto percepito e applicato, dai cittadini, sulle capacità del governo nazionale. Emerge chiaramente sempre più la volontà degli elettori di esprimere un giudizio di fiducia, come è stato nel caso italiano, o di sfiducia, come è avvenuto in Francia, sulla gestione di governo del proprio paese. In fondo è questa la democrazia,fondata sulla sovranità popolare.