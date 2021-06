Il diavario sociale che spacca il Paese

Perché è così importante, e condivisibile, l’obiettivo che la ministra Carfagna ha illustrato pochi giorni fa al Mattino, e cioè definire presto i “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP)?



Per capirlo, va ricordato che i cittadini italiani hanno doveri e diritti, che dovrebbero essere uguali per tutti. Ma non è così. Fra i primi, quello di “concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contribuiva” in base a “criteri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati