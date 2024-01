La Rai ha compiuto, il 3 gennaio, settant’anni. Di fatto, la sua storia coincide con la vicenda dell’Italia repubblicana e in particolare con quella del soggetto politico che ha dominato il suo corso, il partito. Dalla fine degli anni Settanta, con la nascita del terzo canale, maggioranza e opposizione devono trovare un’adeguata rappresentazione nell’ambito del sistema pubblico. Da allora, sono cambiati i partiti. L’opposizione ha perso quel tratto insieme rischioso e affascinante che a lungo l’ha caratterizzata di forza anti-sistema. Ma la regola resta sempre lì.

Variamente interpretata, ma sostanzialmente infallibile: la tv pubblica funziona in regime spartitorio. Semmai, il calcolo delle pertinenze si è fatto più complicato. I partiti continuano dunque ad occupare la Rai. Quello che è certo è che non la dirigono più. Con quali conseguenze? Abbastanza semplici da comprendere, a mio avviso. Nessuna direzione culturale è veramente possibile quando l’occupante non è in grado di esprimere un’idea di Paese. Non dirige e non lascia nemmeno spazio all’iniziativa e all’impegno di qualcun altro. In un sistema del genere, a prevalere è la regola del quieto vivere e la preoccupazione principale è di non dispiacere al padrone di turno.

In questi settant’anni però una cosa più significativa si è prodotta ed è la compiuta affermazione del canale di comunicazione a scapito dell’editore. Potremmo dire così, della televisione a scapito della Rai. Quale che sia la piattaforma, infatti, la Rai è solo uno tra i tanti provider che fornisce contenuti di tipo televisivo. Tanto che è impossibile parlare dei settant’anni dell’ente pubblico italiano parlando ormai solo della Rai e il compleanno della tv pubblica finisce così per essere più la festa dei parenti, vicini e lontani, spesso lontanissimi, che del festeggiato.

Questo assorbimento della storia della Rai dentro la storia della televisione ha delle conseguenze di non poco rilievo. Va in frantumi, innanzitutto, la nozione di pubblico in relazione a un determinato fornitore di contenuti e tramonta con essa l’idea stessa di politica culturale. Un tempo c’era Rai3 per chi votava a sinistra. Oggi Rai3 è ridotta all’ombra di sé stessa e gli elettori di sinistra hanno cambiato completamente faccia. Ma l’esigenza che il terzo canale Rai riteneva di dover soddisfare resta sostanzialmente intatta, solo che è trasmigrata altrove. Su La7, per quanto riguarda l’informazione e ora sulla Nove, al seguito di Crozza e soprattutto di Fazio. Se è vero dunque, come ha scritto Aldo Grasso la scorsa settimana sul Corriere, che la tv generalista è tutt’altro che spacciata e gode anzi di buona salute, bisogna anche riconoscere che delle funzioni che in questo ambito la Rai un tempo assicurava, all’emittente di Stato resta solo una parte e forse non la più rilevante.

Parliamo non a caso di tv generalista e non di Rai. Di uno spazio della comunicazione in cui la capacità di copertura della televisione pubblica è solo apparente. Se settant’anni contano in termini di esperienza e di patrimonio accumulato di sapere e professionalità, non sembra per la verità che la Rai di questi anni brilli per la capacità di avvalersi di un tale vantaggio competitivo.

La qualità dei programmi è scadente, la forma dell’intrattenimento è sempre più ricalcata sul modello di una cronaca che sta a metà tra il vuoto pettegolezzo e l’efferatezza della nera. La nozione di vita quotidiana come specchio della società è qui declinata nel modo peggiore. Basta passare un pomeriggio su una delle reti Rai. Non c’è alcuna vera ambizione conoscitiva, ma ore e ore di un insulso chiacchiericcio che non permette di mettere a fuoco mai veramente nessuno dei temi che pure quelle trasmissioni pretendono di affrontare. La vita, la morte, l’amore, la violenza. I cosiddetti “faits divers”, la varietà delle cose del mondo e degli uomini, ciò che da sempre costituisce la base dell’interesse che le persone comuni nutrono per le vicende allegre o dolorose dei propri simili, e che dal grande romanzo dell’Ottocento allo sviluppo moderno della cronaca rappresenta il fondamento della pubblica opinione, qui smette di avere qualsiasi cosa di “diverso” e diventa un piatto e snervante susseguirsi di luoghi comuni.

Se le cose non vanno meglio a Mediaset, resta il problema se la Rai possa essere assimilata senza problemi ad una televisione privata di tipo commerciale. Il contributo della Rai al costume degli italiani è indubbio. Bisogna capire se questo contributo è quello auspicabile.

Ma la tv generalista, quella che si guarda in cucina o seduti sul divano, è solo uno dei pezzi di quel sistema più vasto che è appunto la televisione. La dimensione fondamentale della televisione attuale è naturalmente la tecnologia e qui la Rai può senz’altro vantare un ruolo importante come attore dell’innovazione, da sola e insieme ad altri partner.

C’è un aspetto tuttavia che resta centrale ed è il fatto che la televisione genera discorso. Ha una funzione essenziale nella costruzione di un terreno comune dell’esperienza. L’esempio più clamoroso riguarda senz’altro l’infanzia. I bambini guardano tutti le stesse cose e si dividono in gruppi sulla base di gusti e interessi che diventano potenti fattori di integrazione sociale. La scuola è il grande ambito in cui questo discorso prende forma e si sviluppa, dove i gusti e le predilezioni dell’infanzia si modellano. E’ essenzialmente uno scambio tra pari che taglia fuori gli adulti, a cominciare dagli insegnanti. Ma i comportamenti degli adulti non sono molto differenti. Le serie televisive sono il veicolo principale di condivisione di contenuti culturali tra un pubblico di media scolarizzazione. Quella che in gergo si chiama sincronizzazione sociale è una caratteristica fondamentale della televisione. Ma, mentre la sincronizzazione della Rai delle origini era essenzialmente una sincronizzazione dei tempi di fruizione, come ad esempio le sere in cui andava in onda lo stracitato Rischiatutto di Mike Buongiorno, oggi la sincronizzazione riguarda essenzialmente i contenuti culturali. Tutti vedono grossomodo le stesse cose, ma in tempi e modi differenti. Sul divano, dal computer, sul cellulare. E ne parlano. In questo trionfo del racconto, lo spettatore è sostanzialmente messo a confronto con grandi questioni morali e con diversi punti di vista.

Ogni tanto la Rai segna un colpo su questo fronte. Dopo Montalbano, è il caso del grande successo di Mare fuori. Ma il grosso della partita si gioca altrove.

Che cosa resta?

La mancanza di coraggio. Un conto è vendere un prodotto ben confezionato, un conto è imbastire una politica culturale. Ma per questo ci vorrebbe una direzione intellettuale forte. Ed è quello che manca alla televisione pubblica di oggi. Qualcuno che abbia un’idea del Paese e che ambisca a dargli un indirizzo.