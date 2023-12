I decreti legge governativi sono croce e delizia del sistema istituzionale italiano. Pensati per intervenire nei casi di straordinaria necessità e urgenza – come terremoti o altre calamità – sono diventati un modo alternativo di legiferare, rispetto a quello parlamentare. I governi del passato ne hanno abusato, anche perché non avevano maggioranze stabili a cui affidarsi, e di cui fidarsi.

E ciò per poter attuare, con legge parlamentare, il programma di indirizzo politico. Pertanto, si procedeva a colpi di decreto. Poi nel 1996 intervenne la Corte costituzionale. Venne emanata una sentenza che vietava la reiterazione dei decreti che, in numerosi casi, si erano protratti per un anno, attraverso la tecnica della ripresentazione prima della scadenza dei sessanta giorni, al fine di ottenerne altri sessanta e così via. Altri significativi interventi per limitare l’abuso dei decreti sono stati compiuti dalla Corte costituzionale. Tra cui: verificare se davvero ci sono i casi di straordinaria necessità e urgenza al momento del varo del decreto; dichiarare incostituzionale la legge di conversione, se è espressione di un decreto deliberato senza i presupposti costituzionali della necessità e urgenza; annullare le norme disomogenee inserite nei decreti, che nulla hanno a che vedere con la titolazione e il contenuto degli stessi.

Insomma, è stato merito della Corte costituzionale avere ricondotto a un percorso costituzionalmente corretto l’uso della decretazione d’urgenza.

Non sempre però il governo cammina lungo questo percorso, perché si fa prendere dalla tentazione di legiferare per decreto, anziché presentare disegni di legge e chiedere alla sua maggioranza di approvarli. È questo un punto rilevante: il governo dovrebbe affidarsi e fidarsi di più della sua maggioranza parlamentare e lasciare fare che sia questa a fare le leggi. D’altronde, nello schema della separazione dei poteri, punto archimedeo del costituzionalismo liberale, il parlamento è il legislatore mentre il governo è l’esecutivo. Salvo la possibilità governativa, quale eccezione alla regola, di emanare “atti aventi forza di legge”, quali decreti legge o decreti legislativi (su delega parlamentare). Bisognerebbe ricondurre a normalità il funzionamento dei due poteri – legislativo ed esecutivo – i quali devono collaborare attraverso un continuo rapporto fiduciario, che si esplicita durante l’intera durata della legislatura.

Cosa fare? C’è la proposta della maggioranza di allungare i tempi della durata del decreto, portandola da sessanta a novanta giorni, così da consentire al Parlamento di esaminare meglio le norme del decreto prima di convertirle in legge. L’idea è tutt’altro che peregrina, salvo che è necessaria una modifica costituzionale. Quindi, tempi lunghi e difficoltà di approvazione. Si dovrebbe semmai ripensare una legge importante, varata nel lontano 1988, che è stata sottovalutata. Si tratta della legge n. 400, che disciplina la presidenza del consiglio dei ministri, affidando ruoli e competenze, anche in materia di decreti legge e decreti legislativi. Nella legge si possono introdurre altre tecniche per un uso della decretazione d’urgenza, che sia costituzionalmente conforme, come per esempio il voto sul decreto a tempi certi. Così una norma su cui lavorare può essere quella che prevede i disegni di legge del governo a data fissa, cioè prescrivere un termine entro il quale il parlamento deve votarlo, altrimenti entra comunque in vigore alla scadenza del termine.

Certo, sullo sfondo rimane una antica questione. Quella che in una democrazia il governo deve poter governare, per fare ciò che i cittadini si aspettano. Mentre il Parlamento deve potere legiferare, per fare ciò che gli elettori chiedono per sentirsi davvero rappresentati.