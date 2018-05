Il disagio, gli psicofarmaci e il boom che non abita solo qui

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 22 Maggio 2018, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli psicofarmaci sono in questi giorni tirati in ballo anche dalla politica come indice di uno stato di disagio in cui vive la popolazione italiana. Secondo Salvini il 20 percento degli italiani assumerebbe psicofarmaci per varie ragioni che includono anzitutto gli strascichi della recente crisi economica e del conseguente aumento della disoccupazione in aggiunta allo stress della vita di tutti i giorni, sempre maggiore anche a causa delle crescenti richieste da parte della burocrazia. Non vi è dubbio che la povertà è il...