Rifiutandosi di mettere in discussione la Giornata della Memoria a causa di quel che sta succedendo a Gaza, Liliana Segre ha dichiarato: «Non penso, in quanto ebrea, di dovermi discolpare di quel che fa lo Stato di Israele». E ha aggiunto che la commemorazione della Shoah non è «una specie di regalo fatto agli ebrei, da revocare se gli ebrei si comportano male». Si tratta d’uno sfogo amaro, che però va preso sul serio. Basato anzitutto sulla constatazione dell’evidente diversità delle due situazioni.

o sterminio degli ebrei e la guerra di Gaza, che non è possibile mescolare insieme (come se la gravità dell’una potesse avere effetti sull’enormità dell’altro), le parole della senatrice invitano a riflettere su sentimenti abbastanza condivisi che esse intercettano e denunciano. Insomma, a me pare che la loro premessa sia qualcosa di più profondo e pericoloso del disinteresse e dell’indifferenza, qualcosa che per la verità precede la stessa relativizzazione della Shoah (relativizzazione che oggi ricorre al paragone con Gaza come ieri ricorreva alla sua minimizzazione, se non direttamente al negazionismo). Si tratta della diffusione di un indispettito fastidio, che in molti casi si limita a far spallucce, in altri si augura più o meno tacitamente che si passi a parlar d’altro, ma che poi in circostanze e contesti adeguati si prepara a sbottare e insultare. L’ha raccontato sul Corriere lo scrittore Alessandro Piperno a proposito d’un tifoso che domenica scarsa allo stadio Olimpico a pochi passi da lui non si peritava di sbraitare a un dipresso: “E ora basta, ’sti ebrei hanno proprio rotto”.

Nella stessa linea, anche se meno sbrigativa e stranamente meno volgare, è anche l'ultima esternazione di Beppe Grillo. Divenuto inaspettatamente mite e mansueto, l’inventore del Vaffa Day s’è messo a invocare l'oblio e il perdono, e proprio il 27 gennaio ha proposto di celebrare il Giorno della dimenticanza invece di quello della Memoria. Qualcuno dovrebbe ricordargli che ci avevano già pensato i nazisti, cercando di cancellare meticolosamente e sistematicamente dai Lager tutte le tracce del loro operato, in modo tale da rendere, come già scrisse Hannah Arendt, le loro «fabbriche della morte» dei veri e propri «antri dell’oblio». In tal modo, aggiungeva la Arendt, «i regimi totalitari hanno scoperto che ci sono crimini che gli uomini non possono né punire né perdonare». Ma, è il caso di aggiungere oggi, almeno possono – e debbono – ricordarli.

Quelle citate non sono tutte forme conclamate di antisemitismo, ma condividono con quest’ultimo un profondo disagio per il ricordo della Shoah, come se essa – proprio a causa della sua choccante enormità – continuasse ad accusarci.

Ricordare, però, non vuol dire effettuare un’ammissione generalizzata di colpevolezza. Come Liliana Segre ha pienamente ragione nel negare che, in quanto ebrea, debba – ossia abbia il dovere – di discolparsi di ciò che fa il governo d’Israele (che, sia detto tra parentesi, tanti ebrei, dentro e fuori Israele, non hanno mai smesso di criticare), così nessuno dei non ebrei che non vi parteciparono deve discolparsi dello sterminio degli ebrei. Vale la pena di citare ancora una volta Hannah Arendt e la sua instancabile polemica rispetto alla generalizzazione della responsabilità e della colpa, ottimo modo per sdoganare a priori quelli che viceversa ebbero responsabilità dirette e colpe personali. Infatti, se tutti sono colpevoli, allora nessuno è colpevole. Ecco perché, ricordando la Shoah, non è lecito minimizzare la sua inequivocabile natura di “crimine nazifascista”, come di recente ha riconosciuto la stessa presidente del Consiglio, dopo le ferme parole del presidente della Repubblica.

Non possiamo neanche dimenticare che alla sua esecuzione nel nostro Paese contribuirono gli stessi italiani, non soltanto con l’indifferenza e la passività, ma con l’attiva e talora zelante partecipazione a delazioni, rastrellamenti e deportazioni. Perciò, lo sterminio degli ebrei non possiamo smettere di ricordarlo. Questo ricordo non è una prerogativa degli ebrei, ma è – o dovrebbe essere – un dovere civile di ogni essere umano. Non solo per la “pietas” che meritano le sue innumerevoli vittime, ma inoltre per il rispetto della nostra stessa umanità, che i regimi totalitari ridussero in modo inaccettabile a macchina della morte. E allora, per quanto il ricordo cui ci costringono i testimoni dell’orrore come Liliana Segre possa essere doloroso, ancora più devastante e umiliante sarebbe arrendersi alla viltà dell’oblio.