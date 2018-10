CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 6 Ottobre 2018, 22:44

Ci provano in tutti i modi e attraverso qualsiasi canale. Sms, e-mail, social network. Sfruttano qualsiasi pretesto per ottenere il numero pin della carta di credito delle vittime oppure tentano di spillare denaro, magari anche le sempre più diffuse criptomonete come il bitcoin, minacciando di diffondere fantomatici video a luci rosse. Certo è che, per i truffatori, il web si è trasformato nel principale territorio di caccia. Ne sanno qualcosa anche in Costiera dove, negli ultimi tempi, si è registrata un’impennata di denunce per estorsioni o raggiri realizzati attraverso i moderni sistemi di comunicazione. Vicende inquietanti, i dettagli delle quali sono contenuti in una serie di informative che la polizia di Sorrento ha già trasmesso alla Procura di Torre Annunziata.