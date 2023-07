I dati dell’Istat sulla fuga dei giovani dal Sud – analizzati su questo giornale - si possono leggere in tre modi, tre punti di vista. Il primo è quello dei diretti interessati, il secondo è quello dei politici, il terzo è la prospettiva storica. Parto dall’ultimo, perché è il più disperante, per provare – passando agli altri due – a recuperare un po’ di ottimismo. Lo sguardo del tempo lungo e comparato non sembra offrire molte speranze. Almeno nell’immediato. L’Occidente si sta aggrovigliando nella spirale delle promesse non mantenute, le aspettative che non riesce a soddisfare.

È vittima del suo stesso successo, l’affermazione dell’individualismo liberale sulla ideologia collettivista, contro cui ha lottato per mezzo Novecento. Nella magistrale ricostruzione che ne fa Michele Salvati sul Corriere, era sembrato che finisse la Storia – ricordate Francis Fukuyama? – perché aveva vinto il principio della libertà come chiave del benessere e del successo. Ma si è trattato di una breve illusione.

Questi obiettivi si sono rivelati ben più difficili da raggiungere per l’intera popolazione, e chi si trovava alla base della piramide sociale ha cercato di correre ai ripari. Visto che i governi non riuscivano a colmare le diseguaglianze, chi non rinunciava a farsi strada ha scelto di rinunciare a una famiglia. Innescando il declino demografico che segna inesorabilmente il declino di una comunità. Come sorprendersi che in questa corsa al ribasso il Sud sia in testa alla classifica? Una panoramica a tutto tondo del fenomeno si trova nel libro recentissimo di Andrea Graziosi, su Occidenti e modernità, che è già diventato un classico per chi ancora voglia provare a dare un senso alle domande sul destino del nostro tempo.

Nelle pagine conclusive, Graziosi accenna anche ad alcuni rimedi che la politica potrebbe almeno provare a mettere in campo. La politica, però, purtroppo non è un soggetto astratto ma si incarna nei leader e nei partiti che conosciamo fin troppo bene. E che non provano nemmeno a misurarsi con sfide di questa portata. Innanzitutto per mancanza di tempo: chi guida oggi un governo è occupatissimo a tamponare gli scandali, a difendersi dalle macchinazioni – vere o presunte – e dalle faide interne, a cercare di rimanere a galla sulla scena internazionale. Impegolati nel primum vivere, dove troverebbero la forza per traguardare obiettivi lontani con strumenti di lunga gittata?

Senza parlare delle competenze necessarie per mettere insieme il mosaico dei tasselli sociali e delle leve istituzionali. Quanti sono i politici italiani in grado di padroneggiare – e implementare – la ineccepibile diagnosi che Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, ha fatto - ieri sul Mattino - della grande fuga dei giovani dal Sud al Nord e dal Nord verso l’Europa, alla ricerca di retribuzioni migliori e di un welfare dignitoso che consenta di metter su famiglia? Il massimo che ci si possa aspettare da chi sta nella stanza dei bottoni e che provi a premerne un paio, quelli più a portata di mano. Ma senza nemmeno cercare di trasformare gli interventi tampone in una nuova visione di futuro.

Non è facile, forse è addirittura impossibile. Ma quello che i nostri giovani non perdonano a chi li governa è di non provarci nemmeno. Come è possibile che, mentre i dati scandiscono un esodo di proporzioni bibliche e le analisi di frontiera confermano che ci stiamo infilando in un cul-de-sac, nessun leader trovi la passione per alzare lo sguardo, e la voce? A molti giovani basterebbe un segnale, l’indicazione che la miriade di interventi legislativi e finanziari per provare a fermare questa emorragia ha un filo rosso. Il filo del futuro. E che questo filo rosso ha visibilità e priorità rispetto a tutte le altre emergenze. Niente di più. Ma anche niente di meno.