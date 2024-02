Sta per concludersi con il mese di febbraio l'anno delle celebrazioni vanvitelliane, cominciate il primo marzo 2023. L'importanza, il talento, la fecondità dell'architetto Luigi Vanvitelli, nella sua statura europea, non sono mai state messe in discussione dagli "addetti ai lavori": piuttosto si è trattato di un anno intenso non solo di importanti approfondimenti degli studi, ma anche di valorizzazione dei siti (a partire della Reggia di Caserta), di maggiore apertura al pubblico, nella prospettiva della Convenzione di Faro per cui il patrimonio culturale appartiene soprattutto alle comunità. E tra le belle iniziative per rendere più facilmente accessibile il patrimonio culturale che riguarda Vanvitelli va segnalata la messa in rete dei preziosi documenti archivistici e dei disegni originali, grazie all'impegno della Biblioteca Nazionale di Napoli e della Reggia di Caserta.

Ma va anche segnalata la riedizione della rara e importante «Vita di Luigi Vanvitelli», edita nel 1823 dal nipote omonimo, riproposta in elegante anastatica per i tipi di Grimaldi con prefazione dello scrivente. O ancora la creazione e divulgazioni di itinerari vanvitelliani, nelle città italiane che ospitano opere importanti e a volte non abbastanza conosciute e visitate del maestro, destinate a cittadini e turisti: Ancona lo ha già reso pubblico, mentre il Comune di Napoli lo sta ultimando. Napoli ha molte pregevoli opere del maestro che peraltro si intrecciano con importanti programmi in corso di rilancio di quartieri tradizionalmente degradati ma oggi oggetto di iniziative di riqualificazione.

Il bellissimo complesso, chiesa e convento, dei Padri della Missione ai Vergini, attualmente oggetto di un raffinato restauro, che lo pone come ulteriore e imprescindibile caposaldo della rivitalizzazione culturale e sociale della Sanità; la bella chiesa con succorpo dell'Annunziata, elemento di spicco in un complesso importante che la ASL sta recuperando e che sarà un caposaldo della rinascita di Forcella. Tra le altre opere vanno menzionate quelle, bellissime e in eccellente stato di conservazione, della Università Federico II: il complesso di San Marcellino con la preziosa chiesa. Per una fortunata combinazione l'anniversario vanvitelliano è coinciso con gli 800 anni della Federico II: e non per caso le celebrazioni sono iniziata proprio all'Università napoletana con un importante convegno, curato da Alfredo Buccaro, Alessandro Castagnaro, Andrea Maglio, Fabio Mangone, di cui è pronta la pubblicazione con gli atti. Sarà concluso invece l'1-2 maggio con importanti eventi, tra cui un prestigioso convegno alla Reggia di Caserta, l'opera più prestigiosa e impegnativa del Maestro, grazie all'infaticabile impegno della Direttrice Tiziana Maffei.

Tra le innovazioni meritorie degli ultimi tempi vi è l'affidamento all'ente Reggia di Caserta del bellissimo acquedotto carolino, infrastruttura di grande valore ingegneristico e di grande pregio paesistico (come mostra il ponte della Valle preso Maddaloni) per creare un percorso ecologico, ciclistico di trekking, attraverso ambienti di grande interesse naturalistico del beneventano e del casertano da Mojano a Caserta.

Alle nostre latitudini, per i napoletani per cui ogni bella scala monumentale settecentesca assume la aggettivazione di vanvitelliana come sinonimo di pregiatissima, e a maggior ragione per i casertani, orgogliosi abitanti di quella che fu pensata come una città reale di respiro illuministico, Vanvitelli è soprattutto gloria locale. Ma in realtà, come hanno ribadito gli studi, la sua opera si svolse in maniera significativa anche a Roma e nel Lazio, ad Ancona e nelle Marche, in Lombardia e in altre regioni; ma influenzò le città delle corti europee attraverso l'attività dei suoi diretti allievi, operanti a Madrid e a San Pietroburgo. Meritoria in queste celebrazioni è stata la messa in rete di istituzioni variamente dislocate, enti territoriali come Regioni e Comuni, enti culturali e scientifici di vario tipo, Biblioteche, Soprintendenze, Musei, con un ruolo chiave della Reggia di Caserta, Università, Accademie, e non da ultimo Scuole di vario ordine e grado. Ma quello che sembra ancora più meritorio è che l'insieme delle azioni raggiunga una ampia comunità: non solo studiosi e appassionati, ma cittadini e turisti, studenti, scolari e persino trekker e sportivi.