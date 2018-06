CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Giugno 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 22:57

In questi giorni si è molto discusso a proposito della politica economica del futuro governo e poco invece di politica estera, pur essendo i due capitoli strettamente legati fra loro. Conviene perciò riflettere sulle pur scarse note del programma di politica estera concordato fra Lega e 5 Stelle. Riflettere sulla possibilità che tale programma possa essere messo in atto e, infine, sulla compatibilità delle diverse proposte. Si tratta di un esercizio non semplice, in quanto il programma comune parte con l’affermazione di fedeltà all’alleanza atlantica con gli Usa ma si accompagna ad un’apertura totale alla Russia, considerata non come una minaccia ma come un indispensabile partner economico e commerciale, al quale debbono essere perciò tolte al più presto le sanzioni in atto. La Russia viene anzi considerata come un potenziale alleato della Nato e dell’Unione europea per combattere il terrorismo islamico e per regolare i flussi migratori nel Mediterraneo.Tutto bene quindi ma, nell’attuale situazione, si tratta di un desiderio più che di un disegno politico possibile. Penso anch’io che l’obiettivo di dividere l’Europa dalla Russia sia un errore strategico non solo dal punto di vista europeo ma anche per gli stessi interessi americani di lungo periodo.