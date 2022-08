Non sarà come nel 2020 quando Mario Draghi intervenne al meeting di Rimini mentre cominciavano a farsi strada le previsioni della sua investitura da premier.



Solo la standing ovation con ogni probabilità sarà uguale. Ma sarà un evento non comune ascoltare oggi il presidente del Consiglio dimissionario mentre è nel vivo la campagna elettorale e morde la crisi nell’Unione, innanzitutto per gli straordinari rincari dell’energia e, più in generale, per l’inflazione e per gli altri impatti della guerra in Ucraina. Certo, Draghi dovrà ricorrere a una straordinaria abilità per non prestare il fianco a chi lo presenta come candidato “ombra” nell’agone elettorale ovvero prestarsi, pur non volendolo, a strumentalizzazioni e appropriazioni, debite o indebite.



Il titolo del Meeting («Una passione per l’uomo»), che nel visitatore evoca le “passioni tristi” di Spinoza, ma ovviamente per distaccarsene, non consente molti calcoli e un blocco della passione civile, anche se l’espressione, dall’etimo greco che richiama la sofferenza, purtroppo sembra ormai desueta. Nel suo discorso, Draghi potrebbe volare molto alto, magari deludendo una parte degli ascoltatori; oppure potrebbe cogliere l’occasione per dare ancora conto del lavoro compiuto dal suo governo. Ma è difficile che possa fare astrazione dalla fase attuale e da quel che si profila per i prossimi mesi, per non dire di quanto ci riserva il Generale Inverno nella guerra contro la crisi energetica, i suoi impatti e l’inflazione.

Il governo è in carica per il disbrigo degli affari correnti, ma opera in quello che si potrebbe considerare uno “stato di eccezione”, mentre alla gravità dei problemi indicati e alle complicazioni geopolitiche si aggiungono la siccità e gli straordinari mutamenti climatici. A questo punto, ci si deve chiedere se, dopo l’impennata ulteriore del prezzo del gas, le preannunciate sospensioni delle forniture da parte della Russia e i riflessi di Borsa, nonché le ripercussioni sui beni di largo consumo, sia sufficiente quanto finora è stato fatto, da ultimo con il decreto Aiuti o se, piuttosto, non occorra un piano organico che contenga pure i razionamenti, ma come parte di una più ampia iniziativa che mobiliti tutte le possibili leve per la produttività totale, per le famiglie, per la crescita, per il lavoro. Possiamo attendere che si formi il nuovo governo post-voto - il che significa un’attesa che potrebbe durare ben oltre due mesi - per l’adozione di misure, la cui urgenza appare sempre più evidente? D’altro canto, solo per ottobre è fissata la pubblicazione di uno studio della Commissione Ue sulla imposizione di un tetto al prezzo del gas che, pur senza nascondersi i possibili impatti non favorevoli, è tuttavia una misura ormai necessaria per i prevalenti aspetti positivi. Come sbloccare l’impasse nella decisione di misure europee che non siano meramente volontarie, un’impasse che ora registra riflessi anche sul rapporto dollaro-euro, di cui sapremo di più dal convegno di fine settimana dei banchieri centrali a Jackson Hole? L’Achille delle contromisure purtroppo continua a non raggiungere la tartaruga dell’intensificazione della crisi.



Quando si insedierà il nuovo governo, si porrà altresì l’esigenza di presentare la legge di Bilancio per il 2023 e di vararla in tempi che non siano prossimi al rischio di sconfinare nell’esercizio provvisorio. A sua volta il Piano nazionale di ripresa e resilienza comincia a dover fare i conti con la partecipazione agli appalti di opere i cui costi sono sensibilmente aumentati. Da una parte della politica viene poi prospettata una generica esigenza di revisione del Piano che un’altra parte, invece, contrasta evidenziando i rischi di una rivisitazione in relazione agli impegni comunitari e alla credibilità del Paese.



Allora ci si deve chiedere se con il concorso di tutti i partiti - benché avversari nella campagna elettorale - si possa creare con il governo una convergenza limitata all’urgente necessità di misure che potrebbero risultare improcrastinabili in nome di una necessaria solidarietà nazionale: libere le forze politiche, naturalmente, di sostenere le rispettive posizioni anche nel duro confronto dialettico elettorale e post-elettorale. Ma di fronte alla casa che brucia si agisce senza rilevare le distinzioni tra coloro che concorrono a spegnere l’incendio o che potrebbero concorrere. Sia chiaro: non siamo alla “salus reipublicae”, ma è evidente la gravità dei pericoli che si corrono e che sono, però, delimitabili solo con l’unione delle forze.