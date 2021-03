Il mare asse del rilancio Sud-Nord

Lo chiamano «Progetto di sistema» perché punta a «realizzare uno sviluppo sostenibile del sistema Italia sostenendo in modo sinergico il motore del Nord con quello del Mezzogiorno, in un’ottica mediterranea». Non più la logica dei Piani separati per il Sud, ma una visione unitaria della ripresa post pandemia attraverso il Recovery Plan che punti a rilanciare contemporaneamente Nord e Sud, sfruttando in chiave europea tutto ciò che il Mediterraneo rappresenta.



Ciò che rappresenta non solo sul piano commerciale ma anche su quelli dell’interconnessione digitale e della transizione green, i due asset principali delle risorse del Next generation Eu. E’ un documento ampio e per molti aspetti innovativo quello che accompagna la lettera inviata al premier Draghi da un gruppo di economisti, ex ministri e meridionalisti quale contributo alla definizione del Pnrr. Primo firmatario Adriano Giannola, presidente Svimez, ma spiccano anche le firme di Ortensio Zecchino, Vincenzo Scotti, Luigi Paganetto, Alessandro Corbino, Leandra D’Antona, Ettore Incalza, Sergio Zoppi ed altri.

Ma cosa vuol dire in concreto una scelta strategica, un Progetto di sistema? Vuol dire ad esempio che “le scelte a favore degli investimenti sulla portualità devono essere tradotte in progetti in cui le tecnologie informatiche e l’intelligenza artificiale consentono la movimentazione di merci e container, con l’efficienza di porti come Rotterdam. Oppure sistemi di gestione del traffico navi che minimizzino, come a Singapore, l’alternarsi delle navi in ingresso/uscita e della loro permanenza in banchina. O, ancora, sistemi di rifornimento del carburante che riducano i tempi necessari e che, magari, includano impianti di distribuzione a banchina del gas metano per le navi che, in numero crescente, stanno utilizzando motori a gas per rispondere alla normativa per un Mediterraneo pulito”.



Lo stesso discorso vale per la mobilità realizzata sia su strada che per ferrovia: “Non basta costruire autostrade e ferrovie se non si aumenta la loro efficienza e capacità di produrre valore aggiunto, realizzando investimenti con reti di controllo e gestione del traffico che, attraverso l’impiego del digitale e dell’intelligenza artificiale, consentano di realizzare i servizi necessari ad un’economia competitiva, che non significa soltanto treni ad alta velocità. Altrettanto si può dire per le Zone Economiche Speciali che sono tali non solo perché consentono l’aggregazione di nuove attività e nuovi regimi fiscali di vantaggio ma anche perché realizzano un reticolo di servizi interconnessi, che sono la condizione per realizzare lo sviluppo di queste aree”.



Insomma, non ha più senso - spiega il documento- insistere solo su aree che del ruolo di locomotiva del Paese hanno ormai perso molto, come i dati Pil (e non solo) del Nord dimostrano. “Solo in questi ultimi anni cominciamo a capire di aver regalato ai Paesi del Nord Europa l’accesso strategico mediterraneo e di non aver pensato che bisognava contestualmente rafforzare, nella sua interezza, il Corridoio Helsinki–La Valletta che trova anche nella continuità territoriale tra il continente Europa e la Sicilia le sue finalità strategiche; quel Corridoio che, a tutti gli effetti, è la vera spina dorsale della intera Unione; quel Corridoio che regala all’Italia le convenienze e le potenzialità nascoste dell’intero bacino del Mediterraneo”.

Avere privato il Sud di infrastrutture ha invece generato paradossi quasi incredibili ai danni dello stesso Nord: «Tonnellate di olio provenienti dalla Tunisia e sbarcate nel porto di Napoli o di Salerno, hanno, in termini di tempi e di costo della logistica, costi più vantaggiosi di prodotti analoghi provenienti dal Mezzogiorno. Altro esempio è quello relativo alla offerta turistica dell’intera area meridionale; una realtà che in termini paesaggisti e culturali incide per oltre il 50% nella offerta turistica del Paese e che, quindi, diventa una vera occasione, una vera convenienza strutturale che il Mezzogiorno offre alla economia del Centro Nord che, da sempre, gestisce i “pacchetti turistici” del Sud e in tal modo utilizza l’offerta e la qualità turistica del Sud per incrementare il proprio Pil».



