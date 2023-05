La festa per lo scudetto è infinita. Anche in edicola, dove tornano due numeri straordinari del Mattino dedicati all’impresa del Napoli. La copia di venerdì 5 maggio, il giorno dopo il decisivo punto di Udine, e lo Speciale Tricolore saranno disponibili a partire da oggi (solo per l’Irpinia e il Sannio su prenotazione), confezionati insieme, in abbinamento con il giornale.

E le sorprese per i nostri lettori non finiscono qui. Perché stanno per arrivare in edicola i poster plastificati delle prime pagine dei tre scudetti. Saranno gratuitamente distribuite col quotidiano quella del primo mercoledì 17 maggio, del secondo mercoledì 24 e del terzo mercoledì 31, a ridosso della conclusione del campionato che resterà nella storia. Ultimo appuntamento al Maradona con la Sampdoria già retrocessa.

C’è stata e ancora c’è una fortissima richiesta di copie del quotidiano del 5 maggio e dell’inserto scudetto curato dalla redazione del Mattino, con il racconto della cavalcata e le storie degli azzurri. Si è registrata, con nostro grande piacere, la corsa al Mattino anche da parte dei lettori più giovani. Come fecero allora i loro nonni e i loro genitori, hanno voluto acquistare i giornali che sono la testimonianza di un successo vissuto da tutta la città con straordinaria partecipazione. Lo scudetto ha unito la comunità, proprio come era accaduto nel 1987, quando arrivò il primo trionfo dopo un’attesa lunga sessant’anni. A differenza dei titoli firmati Maradona, conquistati nella penultima e nell’ultima giornata dei due campionati, c’è stata la possibilità di organizzare anche una bellissima festa nello stadio dedicato a Diego, con la sfilata dei protagonisti di questo campionato e, in generale, degli anni di De Laurentiis.

Si tratta di una magnifica partecipazione popolare che si rinnoverà nei prossimi giorni. Ci saranno altre feste, spontanee e ufficiali, come quella al termine di Napoli-Samp per la consegna del trofeo che va ai campioni d’Italia. È un evento, questo scudetto, che coinvolge ed emoziona anche chi quotidianamente sul Mattino racconta le vicende del Napoli. C’è un legame storicamente saldissimo tra il giornale e la squadra della città. Stiamo raccontando giorni, anzi settimane, di grande e meritata gioia, con lo scudetto arrivato nel momento in cui Napoli è invasa da turisti provenienti da tutto il mondo e mostra la sua immagine più bella, quasi abbagliante. Ma siamo stati anche testimoni delle retrocessioni e del fallimento del club avvenuto diciannove anni fa. Ed ecco perché questa anche per il Mattino è una festa densa di significati, da condividere con i nostri lettori.