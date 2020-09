Il Mezzogiorno non chiede aiuti ma equità

Non accadeva da tempo. E già questo fa piacere. Sul Mezzogiorno, dopo decenni di silenzio si torna a discutere, a confrontarsi. Ma commetteremmo un errore se pensassimo al Mezzogiorno con gli occhi fermi al passato, come se nulla fosse cambiato nel frattempo. Un errore nel quale a tratti scivola Guglielmo Barone, economista dell’università di Padova, intervenuto ieri su queste pagine.



Suona superata l’idea che il Mezzogiorno stia lì passivo ad aspettare «aiuti provenienti dal Centro, dal Nord, dall’Europa». Quel Sud, se mai è esistito, appartiene a un remoto passato. Il Mezzogiorno non chiede, pretende di recuperare diritti di cittadinanza: l’asilo nido, il tempo pieno alle elementari, mezzi di trasporto decenti, un sistema sanitario dignitoso e, perché no, una rete digitale di qualità. Il presidente della Svimez Adriano Giannola - che ha il merito di aver riaperto il dibattito - accusa il sistema Italia di non offrire pari livelli di partenza ai suoi cittadini e lo fa citando dati ufficiali, i Conti pubblici territoriali, in base ai quali (pure al netto delle pensioni, che sono spesa pubblica vincolata) c’è un divario di servizi sociali spaventoso ai danni dei meridionali, pari a 30 miliardi l’anno.



I dati dei Conti pubblici territoriali vengono ignorati da chi vorrebbe inchiodare il Mezzogiorno a un passato immutabile. Non fa eccezione Barone, secondo il quale il ritardo del Mezzogiorno è la prova che «i trasferimenti al Sud non hanno prodotto sviluppo». I numeri però certificano che l’Italia investe per aumentare i divari, cioè spende in modo più intenso nel Centronord rispetto che al Sud. Al professor Barone, e purtroppo non è il solo, sfugge il tragico scambio tra fondi ordinari e fondi straordinari. I primi sono lesinati al Sud con la conseguenza che i secondi, invece di consentire il colpo d’ala, sono utilizzati per cose banali. E così i prèsidi delle scuole meridionali si ingegnano ogni anno per realizzare e rendicontare progetti europei per aprire per qualche ora le aule di pomeriggio, ovvero per svolgere attività che nel resto d’Italia sono finanziate in via ordinaria e perpetua.



Barone invece si chiede: «Occorre capire perché gli interventi per la coesione territoriale non hanno funzionato». Bruxelles lo ha capito benissimo e un anno fa ha scritto una lettera al governo italiano per chiedere di rispettare l’impegno di utilizzare i fondi comunitari come aggiuntivi e non sostitutivi dei fondi nazionali. Ecco le parole del direttore generale delle politiche regionali Ue Marc Lemaître: «Spesso ci sentiamo dire che la politica di coesione non produce nulla di positivo per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ma voglio richiamare l’attenzione sulla consistente riduzione degli investimenti nazionali al Sud, fino al punto da neutralizzare e rendere vano lo sforzo europeo nelle politiche regionali nel Mezzogiorno». Impossibile dirlo meglio.



Bruxelles ha capito perché i fondi per la coesione funzionano in Polonia, Romania, Bulgaria mentre sembrano finire in un secchio bucato quando arrivano nel Meridione e la risposta è che un euro dato alla Bulgaria è per definizione aggiuntivo, cioè Sofia lo spenderà nel suo territorio. Invece un euro al Sud è usato per ridurre la spesa pubblica nazionale nel Mezzogiorno e quindi serve a far quadrare gli equilibri di bilancio di Roma, neutralizzando lo sforzo europeo.



Quando si ignorano i dati reali, si lascia spazio a spiegazioni di comodo, come che nel Mezzogiorno è inutile investire perché la spesa è «certamente improduttiva» mentre nel resto d’Europa ci sono regioni «dotate di un contesto più favorevole all’attività d’impresa». Per migliorare il «contesto» Barone suggerisce una riforma anch’essa vecchia di decenni: tagliare gli stipendi nel Mezzogiorno. Si basa sull’assunto che al Sud la vita costerebbe meno, quando qualunque raffronto a parità di condizioni mostra che chi risiede al Sud deve pagarsi da solo servizi essenziali. Ma soprattutto si basa su un concetto superato di economia, quello in base al quale la sfida sui mercati globali si vince praticando i prezzi più bassi. Non è così. Oggi nessuno vuole bere il vino che costa meno o telefonare dalla cabina. Il futuro è nella qualità e il Mezzogiorno ha per storia e cultura le possibilità di distinguersi nell’innovazione.



Poi, sia chiaro, il professor Barone fa bene a sottolineare l’importanza della qualità della macchina amministrativa, delle competenze, l’impermeabilità alle pressioni clientelari, la presenza di validi presìdi anticorruzione, l’assenza di disincentivi all’imprenditorialità, la presenza di capitale umano adeguato. Sono principi, come l’onestà per i politici, che valgono sempre e ovunque e che non possono essere accampati come scusa da parte dello Stato per non garantire i diritti sociali e civili essenziali in un luogo piuttosto che in un altro. Se ci si dovesse basare sugli scandali, dovremmo lasciar affondare i veneziani e togliere la sanità ai lombardi. Ma sarebbe un errore clamoroso: la residenza non è una colpa.

