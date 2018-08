CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 31 Agosto 2018, 22:49 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2018 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non c’è e non si ravvisa alcun conflitto d’interesse nella nomina del dottor Floro Flores a commissario straordinario di Bagnoli». È categorica Barbara Lezzi che respinge le critiche Pd e i dubbi del governatore della Campania De Luca a proposito della scelta del successore di Salvo Nastasi. “Parliamo di un imprenditore che fa benissimo il suo lavoro e che ha amore per il territorio, due cose che mi interessavano più di tutte per l’indicazione del nuovo profilo”, aggiunge la ministra in una pausa dell’intensa giornata istituzionale trascorsa a Matera.La nomina è decisa? Anche la Lega che pure sembrava interessata a quell’incarico è d’accordo?«Ho già trasmesso la lettera che indica il nome del dottor Floro Flores al presidente del Consiglio e sono certa che la nomina sarà ufficializzata nelle prossime ore. Quanto alla Lega non mi risulta alcun tipo di problema o di malumori: qui a Matera non mi è giunta alcuna indicazione contraria”.