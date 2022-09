Il Napoli adesso sia grande anche con le piccole

Spalletti ha bene inquadrato il possibile rischio dopo la meravigliosa notte Champions sottolineando che lo Spezia deve essere affrontato come fosse il Liverpool. Il suo illustre predecessore Bianchi, allenatore del primo scudetto e della Coppa Uefa, spiegò che negli anni ‘80 il cambio di mentalità - e lo scatto verso cime calcistiche più alte - venne compiuto dal Napoli non solo grazie a Maradona.

I giocatori, infatti, non caddero più nella tentazione di prendere sottogamba le partite con le provinciali e non persero più punti preziosi (all’epoca erano 2 e non 3 a vittoria).

La lezione della gara col Lecce è fin troppo fresca per commettere tale errore, anche se su quel pareggio avevano inciso il robusto turn over deciso da Spalletti (ne aveva sostituiti sei rispetto al precedente match) e il cambio di modulo e infatti contro la Lazio vi è stato il ritorno alla formazione tipo e al 4-3-3. È anche quanto accaduto nello scorso campionato a dover sollecitare la concentrazione degli azzurri, rafforzando «quel carattere che serve per costruire un destino», come ha detto il tecnico, rapito come tutti noi dall’ottima prestazione contro il Liverpool. Stracciati i vice campioni d’Europa, o quel che resta di essi.

Il Napoli è stata l’unica italiana ad aver vinto nel primo round di Champions League con un gioco e una personalità davvero da top club. Ma ci deve essere continuità «per conquistare il quarto posto». Non è casuale che Spalletti - ancora ferito per quel cambio di umore di parte della tifoseria per la sconfitta di fine aprile ad Empoli - abbia indicato quel piazzamento dopo la grande sbornia di mercoledì al Maradona. Già prima del ritiro precampionato aveva specificato l’obiettivo, chiarendo che non sarebbe stato così agevole centrarlo. Visto col Liverpool, il Napoli è apparso perfetto. Ma non può esserlo ancora e - soprattutto - alle spalle di quei sedici schierati contro i Reds c’è chi ha avuto ancora poco spazio, per ragioni tattiche o fisiche: Raspadori e Ndombele.

Nella scorsa stagione il Napoli ha conquistato tra andata e ritorno tre punti contro lo Spezia e zero contro l’Empoli. Vincendo quelle tre gare, avrebbe chiuso il campionato a 88 punti, due in più del Milan campione d’Italia. Sono risultati che incidono quelli contro le piccole ed ecco perché Spalletti ha specificato: «È la partita con lo Spezia che ci dirà qual è il nostro vero valore».

A quale livello riesce ad arrivare il Napoli, quando applica nel modo giusto le indicazioni del suo tecnico, si è visto contro Lazio e Liverpool, perché i biancocelesti sono stati schiacciati per 70 minuti nella loro trequarti e hanno avuto pochissime opportunità per le ripartenze. È il filo delle prestazioni che Spalletti non vuole si interrompa, dato che domenica 18 ci sarà il confronto col Milan al Meazza: sarebbe sbagliato se la testa di chi va in campo fosse oggi già proiettata a quella sfida che è nella storia del calcio.

La rotazione al Maradona contro i liguri, che hanno fatto un punto a partita, riguarderà anzitutto l’attacco dopo il serio infortunio muscolare subito da Osimhen, che aveva giocato contro i Reds in condizioni fisiche imperfette e aveva infatti alzato la mano dopo uno scatto al 40’. È l’ennesimo guaio per il bomber che nelle prime due stagioni azzurre ha disputato 62 partite su 98, il 63 per cento. La voglia di vivere una notte di grandi emozioni ha giocato un bruttissimo scherzo a Osimhen e al Napoli, che ha a disposizione due soluzioni: Simeone, centravanti puro, e Raspadori, che agli inizi della carriera ha giocato al centro dell’attacco (ed era stato paragonato a Totò Di Natale).

Il Cholito è un predestinato e non soltanto perché ha quel cognome: entrato in campo contro il Liverpool, ha segnato dopo quattro minuti. Jack, che non ha funzionato da sottopunta contro il Lecce, è l’attaccante multitasking su cui De Laurentiis e Spalletti hanno investito dopo il congedo di Mertens. E Dries, intanto, ha dato una lezione di stile l’altra sera allo stadio presentandosi tra i 55mila con la maglia di Maradona: solo tifo, nessun rancore.