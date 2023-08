Napoli e il Napoli: lo stesso nome, lo stesso brand, gli stessi colori. Complici il terzo scudetto azzurro e l’appeal che Partenope esercita sui turisti provenienti da ogni parte del mondo, la città vola ed è tempo di mettere a frutto questa stagione di rinascimento allargandone gli orizzonti in ogni continente. È in quest’ottica che nasce un’importante iniziativa di marketing territoriale che ha per protagonisti la Ssc Napoli di Aurelio De Laurentiis e l’Unione Industriali partenopea presieduta da Costanzo Jannotti Pecci. Le due parti - come comunicato da Palazzo Partanna e dalla società dei campioni d’Italia in carica - hanno siglato un accordo che coinvolge tutte le eccellenze del territorio con l’obiettivo di guardare insieme ai mercati internazionali. Un mutuo scambio di visibilità, in sostanza, nel nome del «brand Napoli».



Sussistono enormi potenzialità ancora inespresse, riguardo alla triade turismo-calcio-indotto all’ombra del Vesuvio. A partire dalla domanda crescente, ma non soddisfatta, di un museo degli azzurri e di un tour al Maradona in stile Camp Nou a Barcellona, che garantirebbe incassi da capogiro a Fuorigrotta. Ma non è tutto. Discrepanze tra domanda e offerta si registrano anche sulla questione maglie e gadget. Anche per porre rimedio alle difficoltà riscontrate da migliaia di visitatori stranieri che faticano ad acquistare pezzi ufficiali dei campioni d’Italia, nelle scorse settimane - e a margine del protocollo siglato in Prefettura per il rilancio del Plebiscito - la Ssc Napoli aveva fatto trapelare un interessamento all’affitto di uno dei locali che insistono sotto il colonnato della Basilica di San Francesco di Paola. La partnership neonata tra Unione Industriali e azzurri, in altre parole, si situa nel seno di questo scenario.

Ma in cosa consiste l’accordo? «La nuova era del Club - si legge nella nota ufficiale - parte dalla città di Napoli con l’obiettivo di coprire tutti i continenti.proprio per coinvolgere tutte le eccellenze del territorio con l’obiettivo di guardare insieme ai mercati internazionali. L’accordo, al quale hanno lavorato il vicepresidente dell’Unione Carlo Palmieri e il chief revenue officer della Ssc Napoli Tommaso Bianchini, è stato firmato dai presidenti del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e quello di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, e consentirà ad oltre 50 aziende associate di usufruire di una serie di servizi-prodotti del brand Napoli, finalizzati a favorirne la visibilità.Grazie all’intesa, dunque, il calcio opererà come strumento di marketing territoriale, promuovendo le eccellenze industriali del territorio napoletano, che crescono, competono e vincono, come la squadra del cuore. L’accordo s’inquadra nell’ottica della strategia di networking che accomuna i piani di marketing B2B sia della Ssc Napoli che dell’Unione Industriali Napoli, la quale punta a favorire lo sviluppo dell’impresa e dell’area in cui opera, interagendo e realizzando sinergie con gli stakeholder del territorio, nel mondo della cultura e della ricerca, come dello spettacolo, dell’attività sportiva, dello stesso impegno sociale. Per una città sempre più protagonista nelle dinamiche di crescita della Campania e del Mezzogiorno». In altre parole, per gli imprenditori che aderiscono alla partnership, arriveranno offerte premio di alto livello e benefit azzurri. Non è escluso che ci sia una corsia preferenziale per abbonamenti vip, o eventuali apparizioni di calciatori nei contesti delle aziende dell’Unione Industriali. Un reciproco scambio di visibilità tra i marchi dell’eccellenza made in Partenope.