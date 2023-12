Quando uno Stato assume una decisione importante in campo economico, i mercati reagiscono immediatamente. Per l’Italia il termometro che misura la temperatura è lo spread, il differenziale tra il rendimento dei nostri titoli di Stato e quelli tedeschi (il 9 novembre del 2011 toccò i 575 punti e Berlusconi si dimise). Chi temeva sfracelli dopo il rifiuto del governo italiano di firmare l’accordo sul Mes è rimasto deluso. Lo spread ieri ha chiuso a 157 punti, il più basso da quando Giorgia Meloni è al governo.

Più basso dell’8 per cento rispetto alla settimana scorsa e del 24 per cento rispetto a un anno fa. I mercati hanno dunque apprezzato la sottoscrizione da parte italiana del Patto di stabilità e considerato per niente dannoso il rifiuto del Mes. Perché lo abbiamo bocciato? Perché non ci serve attingere alla cassa comune in caso di crisi di grandi banche visto che il nostro sistema è solidissimo e non vogliamo aiutare con i nostri soldi eventuali crisi degli altri. Quando ne abbiamo avuto bisogno (banche popolari, Monte dei Paschi) nessuno ci è venuto in soccorso.

Lo stesso presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, ieri non ha battuto ciglio, ricordando che resta in vigore il vecchio meccanismo di stabilità e che in caso di crisi provvederemo come sempre con i nostri soldi. Una delle ragioni che rendevano opaca la riforma ora bocciata era l’assoluta assenza di controllo da parte degli organismi politici europei sui funzionari del Mes e sulle loro decisioni.

Si può obiettare che quando si sta insieme bisogna rispettare anche iniziative che non si condividono, ma qui c’è una ragione politica che ha spinto Giorgia Meloni a condividere le riserve di Matteo Salvini. Non le è andato giù che Germania e Francia abbiano raggiunto l’accordo da sole e in segreto sul Patto di stabilità. È vero che la Francia ha ottenuto ammorbidimenti utili anche all’Italia, ma noi speravamo di ottenere qualcosa di più proprio facendo il sacrificio di accettare il Mes. Trovarsi servito un piatto senza essere entrata in cucina non le è piaciuto. E poiché il Mes serve più alla Germania che all’Italia…