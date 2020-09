Il Paese accenda il secondo motore

L’Italia è di fronte a una sfida che segnerà il suo destino per i prossimi decenni. Deve preparare rapidamente un programma coerente di sviluppo per il Paese, per la cui realizzazione potrà utilizzare più di duecento miliardi di euro, resi disponibili dall’Unione Europea col Recovery Fund. La pandemia ha fornito l’occasione storica e concreta di poter realizzare, in uno scenario completamente cambiato, qualcosa di simile a quanto si attuò nel dopoguerra con gli accordi di Bretton Woods e poi col Piano Marshall.



Per conseguire questo decisivo obiettivo bisogna però abbandonare la strada tradizionale dell’affastellamento delle richieste più limitate e contraddittorie, rispondenti a ristretti interessi di parte. Ed essere invece capaci di presentare un ben articolato e credibile “piano di rinascita del Paese”, con la prospettiva realistica di promuovere finalmente uno sviluppo equilibrato dell’Italia intera, da Nord a Sud.



È quanto è riuscito a fare la Svimez con il suo ben articolato e innovativo programma di sviluppo del Paese per il prossimo trentennio, presentato ieri in Parlamento. È più di un secolo che la prospettiva di uno sviluppo equilibrato dell’Italia attende di essere realizzata. Fu delineata per primo da Francesco Saverio Nitti tra ‘800 e ‘900 e rilanciata nel secondo dopoguerra dallo storico e ministro socialista Rodolfo Morandi e dal tecnocrate cattolico Pasquale Saraceno, che fondarono appositamente la Svimez.



Uno sviluppo finalmente equilibrato del Paese significa individuare un ruolo produttivo e non più marginale e frenante alla grande area del Paese dove vive il 30% dei cittadini italiani e che copre il 40% del territorio nazionale.

Non serve “fare un inventario di progetti occorre definire un chiaro disegno di sistema”, che fornisca un “secondo motore” all’Italia, propone la Svimez. E questo motore va acceso nel Mezzogiorno, reso strategico, per la sua centralità nel Mediterraneo, dal processo di globalizzazione e di forte espansione dei paesi asiatici. È tempo ormai di realizzare l’opzione euro-mediterranea, che pone il Mezzogiorno d’Italia al centro dello sviluppo del Mediterraneo, in sintonia con gli interessi dell’Unione Europea.



È questa la prospettiva da perseguire per trovare la strada di un nuovo sviluppo per l’Italia intera, ribaltando la fase di profondo declino dell’ultimo ventennio. Non si tratta di “riprendere una crescita”, che non c’è più da molto prima della crisi del 2008.



Non ci si può più illudere di puntare sulle “locomotive del Nord”, che da tempo non corrono più. Perché sono vent’anni che, accanto al divario tra Nord e Sud, è cresciuto un inedito “secondo divario” tra il Nord Italia e l’Unione Europea.



Nel primo ventennio del XXI secolo si è dissolto, come da tempo registra inascoltata la Svimez, “il mito di un Nord tra le macroregioni più dinamiche d’Europa”. La Lombardia, tra il 2000 e il 2017, è scivolata dal 17° al 42° posto nella graduatoria europea del reddito pro-capite; l’Emilia-Romagna è calata dal 25° al 54°; il Veneto dal 36° al 70°; il Piemonte dal 40° al 90°.



Intanto il Mezzogiorno è colpito da una tragedia demografica: crolla il tasso di natalità e i giovani più preparati sono costretti a emigrare. Tra 15 anni il Sud avrà la più alta concentrazione di anziani. Nel 1951, alla vigilia del boom, l’Italia era un paese giovane: un quarto della popolazione aveva meno di 15 anni, i vecchi oltre i 65 anni erano solo l’8%.



Per invertire questa fase ventennale di forte declino che ha investito tutto il sistema Italia, da Nord a Sud, bisogna definire e realizzare una innovativa strategia euro-mediterranea. Che accenda un secondo motore di sviluppo al Sud.



Già nel 2013, in risposta alla crisi mondiale, la Svimez propose un “piano di primo intervento”, che puntava sulla logistica, le energie rinnovabili, la rigenerazione urbana e ambientale, l’agroalimentare e l’agroindustria, il governo delle acque, la politica industriale, la ricerca e l’innovazione. Ora è indispensabile che l’Italia assuma un ruolo attivo nel processo di ridefinizione del processo di globalizzazione, consolidando il suo ruolo nella intercettazione e nella promozione dei traffici marittimi: asiatici, nord-africani, europei.



L’istituzione delle quattro Zone Economiche Speciali (ZES) nei porti di Napoli, Bari, Taranto e Gioia Tauro e delle altre due ZES a Palermo e a Catania possono attivare, procedendo a una più rapida attuazione, lo sviluppo del Sud, con il coinvolgimento di 20 milioni di cittadini. Un sistema attrezzato di autostrade del mare, contando sulle flotte insediate nel Mezzogiorno, potrà essere uno strumento essenziale per lo sviluppo dell’intermodalità ferro-gomma-mare sulle dorsali Tirrenica e Adriatica.



L’energia geotermica, fortemente presente nell’area flegrea del Napoletano, integrata dall’energia solare ed eolica, potrà consentire risparmi energetici di fonte fossile enormi in tutto il Sud. In tal modo il Mezzogiorno d’Italia potrà avere un ruolo centrale nel progetto dell’Unione Europea che ha fissato per il 2050 l’obiettivo della decarbonizzazione integrale, al fine di garantire una sostenibilità strutturale per una “economia civile” che salvi il pianeta.



Intanto per salvare l’Italia dal declino è indispensabile che il confronto politico si elevi a questo livello progettuale.

