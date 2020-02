Il Paese che delude i giovani

Mentre l’agenzia internazionale Fitch conferma un outlook negativo per l’Italia (ovvero un orientamento negativo per il futuro dell’economia del Paese, evidenziato anche dall’Istat) e il governatore di Bankitalia Visco intravede rischiosi ribassi per il nostro Pil (con effetti non certo positivi sul debito pubblico), in Italia si sta diffondendo, da qualche tempo, una nuova forma di bipolarismo che si va aggiungendo al tradizionale bipolarismo politico (Centro-destra e Centro-sinistra) e a quello ormai “radicato” (purtroppo!) nella società, cioè il bipolarismo territoriale (Nord e Sud).



Stiamo parlando del bipolarismo generazionale che sembra vedere su fronti contrapposti i giovani e gli anziani. Infatti, da tempo si discute dei perché i giovani abbiano serie difficoltà nel trovare un lavoro, dei perché non riescano a formarsi una famiglia in tempi ragionevoli e di come, conseguentemente, non siano in grado di entrare attivamente nella società.



Ebbene, tra le cause prevalenti di tale condizione viene spesso indicata quella relativa ad un eccessivo assorbimento di risorse da parte della componente “grigia” della popolazione a discapito di quella giovane. In altre parole, affiora sempre più l’ipotesi che le difficoltà incontrate dai giovani sulla strada della maturazione possano dipendere da una “sproporzionata attenzione” - in termini di risorse – a favore degli anziani. Cerchiamo di precisare e, se possibile, chiarire: prima di tutto osserviamo che si sta parlando in particolare di un contingente di circa 12,5 milioni di giovani (tra i 15 e i 34 anni, ovvero in età lavorativa, fonte Istat) e un altro di più o meno 13,5 milioni di anziani (con età a partire dai 65 anni prevalentemente in pensione), cioè due gruppi non molto dissimili come ammontare, ma con una destinazione di risorse sensibilmente diversa. Difatti, mentre gli over 65 beneficiano solo per le pensioni - di vecchiaia, di anzianità e reversibilità - di non meno del 15% del Pil (più di 260 miliardi di Euro), i giovani si trovano nelle seguenti condizioni: 5 milioni circa sono occupati (erano 8 milioni all’inizio del secolo), poco più di un milione è disoccupato (1,5 milioni nel 2000) ed i restanti 6 milioni circa sono inattivi (erano 5,8 milioni nel 2000). Anche se non facilmente quantificabili, si può rilevare come le risorse messe in campo negli anni dallo Stato, per i giovani e le relative famiglie, siano da considerarsi poco incisive per indirizzare al meglio le loro prospettive di vita. Certo, si potrebbe spiegare che il non trascurabile patrimonio accumulato dagli over 65 (immobiliare e finanziario) più o meno lentamente finirà nelle mani delle attuali giovani generazioni, così come si dovrebbe, però, spiegare la ragione del flusso di risorse destinato (e da destinare ulteriormente) a “quota 100”, operazione che sottrae svariati miliardi di Euro (finora circa 4) da poter impiegare invece per il soddisfacimento delle esigenze dei giovani in termini di istruzione e di inserimento nel lavoro.



Ma, nel frattempo e al di là di questa contrapposizione, a cosa devono porre attenzione i nostri ragazzi? Quali sono i loro più immediati bisogni e come devono comportarsi per cercare di soddisfarli nei prossimi anni, anche alla luce di una globalizzazione sempre più “aggressiva”? Un aiuto in questa direzione – da trasferire alla riflessione dei giovani - ci viene dai recentissimi dati Unioncamere tra i quali emerge con chiarezza come le imprese, nonostante un Pil praticamente fermo e una produzione industriale stimata in forte contrazione (meno 2,7% a dicembre 2019 rispetto a novembre, dati Istat), siano nelle condizioni di assumere nel primo trimestre 2020 circa 500mila giovani (al di sotto dei 29 anni); ebbene, le figure professionali più richieste riguardano essenzialmente specialisti in Scienze informatiche e fisiche, tecnici del marketing e della distribuzione, tecnici della Sanità e dei servizi sociali, fino a giungere a operai nelle attività metalmeccaniche e nell’edilizia.



La notizia è senza dubbio positiva, se non fosse che il 35% di queste potenziali assunzioni non si riesce a reperire e il domandarsi perché ciò accade, dovrebbe occupare un ampio spazio nelle riflessioni degli under 35: dipende da uno scarso “equipaggiamento formativo” oppure le competenze acquisite non trovano soddisfazione in una adeguata retribuzione (che, tra l’altro, spinge il giovane spesso ad emigrare all’estero)? Dipende anche da un’eccessiva distanza esistente tra luogo di lavoro e di residenza oppure c’è nel giovane una sorta di “rassegnazione” che lo induce spesso ad “accontentarsi” di una soluzione lavorativa, magari non adatta al proprio profilo di competenze, purché non lontana dalla propria residenza? Trovare le giuste risposte a queste domande non appare un’operazione semplice, ma i giovani sappiano che molto del loro futuro – più o meno prossimo - dipende da come vengono affrontate le questioni ora poste: infatti, vivere in un Paese dove Scuola e Università siano al passo con i tempi e maggiormente indirizzate verso le nuove frontiere lavorative (a proposito, è di questi giorni la buona notizia riguardante la richiesta di attivazione da parte delle Università di circa 200 nuovi corsi di laurea nelle innovative tematiche della Sostenibilità, della Data Science e dell’Intelligenza artificiale), dovrebbe rappresentare un’esigenza primaria per ogni giovane e far sentire la propria voce su questo tema è fondamentale, così come lo deve essere per il raggiungimento di una posizione professionale con una retribuzione adeguata (e, pertanto, ben vengano sollecitazioni per provvedimenti volti a migliorare i redditi da lavoro, compresa una più incisiva riduzione del cuneo fiscale pure per le imprese).



Sugli aspetti localizzativi, poi, la voce dei giovani deve farsi sentire per richiedere maggiori investimenti infrastrutturali soprattutto al Sud, con agevolazioni fiscali e contributive per le aziende intenzionate ad investire, in modo da non stimolare nei giovani meridionali “esodi” non sempre necessari. Questi sembrano essere oggi i principali bisogni dei nostri giovani, i quali, consapevoli di ciò e della preoccupante stagnazione economica che stiamo vivendo, devono avanzare le relative istanze nelle sedi opportune e non limitarsi a “manifestare” per le, seppur nobili, ragioni concernenti il contrasto ai cambiamenti climatici oppure per una società socialmente meno disuguale. © RIPRODUZIONE RISERVATA