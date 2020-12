Il Paese chiede solo di fare bene e presto

«Rieccolo». Così Indro Montanelli definì Amintore Fanfani ogni volta che resuscitava dalla bara invano chiodata dai suoi «amici» della DC. Rieccolo, è oggi un altro toscanaccio nato quasi settant’anni dopo il primo e destinato anche lui a togliere il sonno ai suoi «amici» di ieri e di oggi. Che vuole Renzi? L’altra sera la poltroncina di «Porta a porta» dalla quale aveva minacciato sfracelli se Conte non si fosse rimangiato tutto era ancora calda che il presidente del Consiglio s’è attaccato al telefono con i giornali parlando di «colossale malinteso».



Non sappiamo come sarà riscritta la «governance» per gestire i 209 miliardi. Sappiamo solo che arriveranno in comode rate secondo il saggio motto «Dare moneta, vedere cammello» al quale gli italiani si adattano con difficoltà. Basterà la trasparenza istituzionale di un decreto legge e di un qualche percorso parlamentare a sistemare una faccenda decisiva per il futuro del Paese?

Sappiamo che ci sono problemi di metodo e di merito. Il metodo è incomprensibile. Il Professore (se Prodi ci permette di usare anche per un suo successore il titolo senza nome che gli appartenne a lungo), il Professore è uomo avvedutissimo e gran negoziatore.



È possibile che abbia inoltrato ai suoi ministri all’1.57 di tre notti fa un documento di cui almeno Renzi e Zingaretti non sapevano niente? Questioni loro, anche se Zingaretti ha fermato il piano in modo meno pirotecnico, ma altrettanto fermo di Renzi. Il merito interessa invece tutti. Nel piano 75,6 miliardi (un terzo del totale) sono destinati a innovazione, competitività, efficienza energetica. Cose di cui il Paese ha assoluto bisogno. Ma come è possibile destinare solo 3 miliardi al turismo che ne fattura 80 direttamente (5 per cento del Pil) e salgono a 230 con l’indotto? Come si spiegano i 9 miliardi alla salute quando il governo non ha la maggioranza per prendersi i 36 miliardi del Mes sanitario?



Non c’è stato mai dubbio che il governo mangiasse il panettone. Il problema è come arriverà al tempo della colomba (Pasqua è il 4 aprile). Zingaretti ieri ha invocato «rispetto» lasciando immaginare che non ne abbia avuto a sufficienza. Di Maio non dedica a Conte le preghiere del mattino e della sera. Renzi non ne parliamo. Quando gli ho detto che avrebbe avuto più posti in un rimpasto, il Rieccolo ha fatto capire che li meriterebbe, giudicando però il rimpasto ormai superato. E allora? All’Italia tutto questo interessa poco. Interessa molto un programma di spesa buono, trasparente, meglio se condiviso con l’opposizione. E soprattutto sollecito.



