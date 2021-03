Il paradiso perduto e l'innocenza della rinascita

Rispetto alla conta di centomila e più morti per Covid, a un anno dal primo lockdown, forse non è peregrino interrogarsi ancora su quanto stiamo vivendo, riconsiderare i motivi, tra i tanti, che hanno condotto a una situazione di allarme, che – se non opportunamente sanata – corre il rischio di incancrenirsi fino a un punto di non ritorno.



Quali allora (tra le più diverse) le principali colpe? Inadeguatezze del sistema sanitario, della politica, regressi peccati di superbia e voglia di potere da imputare a più di mezzo pianeta per l’uso sconsiderato che si è fatto della natura? O soprattutto leggerezza e superficialità nel conformarsi a certe regole? «Fermiamoci tutti insieme - ben assembrati - a riflettere sulla tragedia», ci fotografa intanto la vignetta di Ellekappa.



In ogni caso la gravità del momento richiede urgenti misure di contenimento, come ha puntualizzato il presidente Draghi nel suo atteso discorso: rafforzare il piano di vaccinazione di massa accanto ad adeguate riforme per la ripresa dell’economia, e – non ultima – la necessità, per tutti, di «imparare» a mantenere i comportamenti giusti, anche in vista di lockdown allargati, come ipotizza il CTS, con giorni feriali in arancione scuro, e week-end in rosso; quindi la Pasqua blindata, e la quasi sicura conferma delle chiusure di cinema e teatri; con l’aggiunta, per i campani, di ulteriori restrizioni imposte dal governatore De Luca: sbarrati parchi, lungomari, piazze e mercatini.

Norme da non disattendere, nonostante la nostra (comprovata) difficoltà ad aderire a certe regole, soprattutto se incalzati da un’alternanza, sia pur necessaria, con opposti indirizzi. Un montaggio e smontaggio che mi ha fatto pensare al minuscolo teatro di burattini che spesso incontro per le vie del centro storico di Napoli. Esagerato definirlo teatro, per le dimensioni e gli accessori che lo compongono.

Forse un tavolino pieghevole con piano “alto” dove immaginare una finestrella-sipario; pochi pezzi sotto un telo, gestiti da una sola persona, un uomo, indefinibile per età, razza e altre appartenenze. Arrivando in punta di piedi, studia un attimo dove piazzarsi, e già scompare dietro e dentro le strisce di stoffa, diventando tutt’uno col micro-mausoleo, le voci, le urla (ovviamente le sue), e le legnate ai due burattini.



Lo spettacolo, breve, raramente concede il bis a qualche sparuto spettatore. L’uomo sparisce, per riapparire davanti a un altro muro dove riproporre il mai risolto tema: mistero-nascita-morte-rinascita-mistero.



Allestimenti per marionette che (lo si voglia o no) somigliano a quanto stiamo facendo delle nostre vite: montare e smontare desideri, sogni, paure, attese, progetti, inseguendo un futuro senza contorni né risposte.

“Noi non abbiamo un cuore, abbiamo un carcerato che sogna la sua ora d’aria”, i versi di Pasquale Panella ci raccontano preda di una voglia d’aria che certo è anche frenesia di amore, e libertà.



Quindi non sarà per la smania di uscire e respirare, se ci hanno ancora una volta spinti in un tunnel di divieti e amputazioni. La nostra inquietudine nasce dall’urgenza di liberarci dal giogo di un maledetto virus – che regala una mortale fame d’aria alle sue vittime, mentre i veri colpevoli dei nostri affanni si annidano, credo, nel disamore nei confronti di una natura da troppo tempo violata, usata, maldestramente fraintesa.



Senza lo snaturamento di un equilibrio che in maniera perfetta teneva insieme uomini e cose, forse non sarebbe comparso l’Alieno che ci sta derubando la vita.



Restano invece quei reiterati peccati di superbia, a farci rischiare la cacciata dal Giardino dell’Eden.



O quel paradiso lo abbiamo già perso?

Singolare l’attualità del capolavoro di John Milton (Londra 1608 – 1674), il suo “Paradise Lost”, poema epico in versi sciolti pubblicato nel 1667 in 10 libri, e poi nel 1674 in 12, dove si narra la perdita da parte di Adamo ed Eva di quel Giardino. In realtà, più che cacciati via, i nostri progenitori si sono autoesclusi dalla terra che li ha generati, condannandosi a vivere in basso come angeli decaduti. E, quanto altrettanto ci somiglia Satana, ambizioso al punto da sfidare il Creatore avvelenando la terra.



Tra la complessità dei temi trattati da Milton: questioni teologiche, paganesimo, cristianità, fato e predestinazione…, l’opera comunque lascia in primo piano due grandi vicende: la rivolta di Lucifero contro il Creatore, e il peccato di superbia di Adamo ed Eva: “mangiare”, quindi impadronirsi dell’Albero della conoscenza, colpa originaria che ancora ci riguarda assieme al disegno (tuttora vivo) di una disparità di genere che fin da allora assegna raziocinio all’uomo, e incapacità di giudizio critico alla donna, tanto da assolvere completamente Adamo, liberandolo anche dalla imperfezione del peccato condiviso con Eva, poiché indotto dall’amore.



Il poema si chiude con un possibile spiraglio di salvezza per l’umanità: la “caduta” dell’uomo là descritta, è da intendere come mezzo per riscoprire sé stessi.



Quindi, perfino noi possiamo emendarci da ogni errore o mancanza. Basta l’impegno a rinascere innocenti.



