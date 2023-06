Da molti anni il Partito democratico è stretto in un singolare paradosso: sceglie il suo segretario fuori dal partito e solo in parte con il consenso dei propri iscritti. Le primarie incoronano infatti un capo politico che ricava la propria legittimazione meno dal corpo militante dell’organizzazione che da un’area più vasta di opinione pubblica. Non ci sarebbe niente di male se il partito si muovesse di conseguenza, ma di fatto non è così. Il caso ultimo di Elly Schlein è da questo punto di vista clamoroso.

Minoritaria nell’organizzazione, ha potuto vincere grazie alla spinta esterna degli elettori. Inevitabile, poi, la debolezza della sua leadership, costretta a muoversi tra mille imboscate e ostacoli. Accade infatti che il segretario nazionale rappresenti solo uno dei centri di potere del Pd, mediaticamente molto visibile magari, ma non necessariamente forte in termini politici. Anzi, in questo caso molto debole. Nel Partito democratico, infatti, l’apparato ha subito negli anni un vero e proprio processo di dispersione, frantumandosi in una miriade di poteri locali, insediati direttamente nei gangli del nuovo regionalismo italiano, ognuno dei quali rappresenta un centro di decisione politica tendenzialmente autonomo.

Il segretario nazionale, già di per sé debole per i modi in cui è avvenuta la sua selezione, si trova adesso in una situazione ancora più precaria, dovendo affrontare capi locali largamente indipendenti dal centro e pronti a far valere in forme più o meno esplicite il proprio potere di condizionamento. Non è un caso o il frutto di errate valutazioni politiche.

Questa situazione dipende dal fatto che il consenso elettorale del partito e le sue ultime risorse organizzative sono letteralmente nelle mani dei padroni regionali del partito, i Bonacini, gli Emiliano, i De Luca, i quali, dotati di una base politica sovrana autonoma e di enormi risorse finanziarie, rappresentano giocoforza i principali fattori di destabilizzazione di qualsiasi gruppo dirigente nazionale. Tanto più ostili, quanto più intenso è il tentativo del centro di ricondurli ad una qualche forma di disciplina e di lealtà nazionale.

La questione non riguarda soltanto il Mezzogiorno, come abbiamo detto. Ma al Sud più che altrove, il fenomeno ha assunto dimensioni politicamente patologiche. Per dirla con gli autori di “Una profezia per l’Italia”, Ernesto Galli della Loggia e Aldo Schiavone, il federalismo italiano, di cui la sinistra di governo porta nel nostro Paese una gravissima responsabilità, ha generato in questi anni un vero e proprio baratto tra potere e disunione. Il Pd sembra essere più esposto di altri alle conseguenze di questo nuovo assetto del potere italiano perché, erede diretto dei pochi sopravvissuti della Prima repubblica, è espressione di un ceto politico che ha puntato tutto sulla riallocazione periferica delle sue basi di potere. Sindaci e, soprattutto, presidenti di Regione. Quello cui assistiamo da anni e che dal Covid in avanti è diventato più evidente è dunque uno scontro tra una élite locale che si è autonomizzata e un centro di potere che fatica a imporre la sua leadership. Lo si è visto con Enrico Letta ai tempi del commissariamento del Pd campano, accade di nuovo e in forme più gravi con Elly Schlein.

Lo scontro tra Roma e la periferia del Pd tocca infatti oggi vertici surreali e in certo modo ironici sul terreno della battaglia contro l’autonomia differenziata.

Il Pd, che vorrebbe tenere a Napoli la manifestazione contro il progetto della Lega e che, di fronte alle resistenze del governatore campano, minaccia di spostare altrove l’iniziativa, denuncia di fatto la propria dipendenza dal benestare di un potentato locale, vale a dire da un fattore di disunione, nel momento stesso in cui vorrebbe dare il massimo di visibilità politica alla sua lotta per l’unità del Paese. Che c’è da sperare da una condizione del genere?

Il fatto è che il segretario di un partito nazionale, del principale partito di opposizione al governo e alla maggioranza di destra, è oggi incapace di determinare il proprio indirizzo politico non per un contrasto di linea all’interno del gruppo dirigente, ma perché al di fuori di questo il ceto politico del partito ha permesso negli anni la costituzione di centri di potere dotati di sufficiente autonomia, di vera e propria sovranità, da mandare in frantumi qualsiasi ipotesi di direzione unitaria. Ancora una volta, Vincenzo De Luca si mette di traverso sulla strada di un segretario nazionale. A differenza di altre volte, per colmo di derisione, lo fa sul terreno di una lotta politica contro l’autonomia, di cui proprio De Luca è il massimo beneficiario.

Verrebbe allora da chiedere al segretario Elly Schlein quale credibilità possa avere la piattaforma politica di questa pur sacrosanta battaglia che il Pd intende condurre? Che cosa vuol dire battersi contro l’autonomia differenziata e quale riflessione lei intende fare sulla frantumazione di sovranità democratica che lo sviluppo del regionalismo italiano ha prodotto dalla riforma del Titolo V in avanti? E come rivedere quel dispositivo? Altrimenti tutto si risolverebbe nel bloccare un processo legislativo senza considerare in che modo anche questo ulteriore svolgimento è contenuto nelle premesse di quella sciagurata e pasticciata riforma costituzionale che proprio la sinistra impose al Paese.