«Sono scioccata e non riesco ancora a credere che sia accaduto veramente». La voce è rotta dal pianto ma, nonostante il dolore, Maria Pinto trova la forza per raccontare chi era Pasquale, suo fratello minore, il 53enne che giovedì mattina ha ucciso la moglie ed è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione in via Raffaele Testa, a San Giovanni a Teduccio.

APPROFONDIMENTI Per fermare la camorra bisogna diffondere la cultura Napoli, a Porta Nolana, il maxi mercato delle biciclette rubate Napoli, polizia municipale sequestra ​immobile

Maria ha capito il perché dei gesti estremi di Lino?

«Non mi sono saputa dare una spiegazione dell’accaduto. Mi sembra ancora impossibile che mio fratello abbia potuto compiere quei gesti. Eravamo molto legati e ci frequentavamo quotidianamente, quindi, avrei potuto notare qualcosa di strano ma non è stato così. Lui aveva un carattere ansioso e, qualche volta, sentiva la pressione delle tante faccende a cui badava perché si occupava molto dei figli e della casa ma si trattava di preoccupazioni normali. Nulla che potesse far pensare a uno stato di malessere».

Crede all’ipotesi di una depressione perché non aveva più un lavoro?

«Assolutamente no. Sono convinta che non si sia trattato di motivi economici, né della situazione lavorativa di Lino. Mio fratello aveva fatto la guardia giurata ma non esercitava più questo tipo di professione da ben dieci anni, in seguito ad una problematica per cui percepiva una pensione di invalidità. Il suo tempo lo dedicava alla famiglia, seguiva molto i figli che accompagnava anche la mattina a scuola, si occupava della casa, della spesa e si prendeva cura di nostra madre insieme a me. Ricordo che durante il Covid ci davamo i turni per non lasciare mai sola mamma».

Lino aveva problemi con la moglie?

«Poteva avere i problemi che hanno tutte le coppie. Piccoli disguidi su chi fa la lavatrice, problematiche domestiche o questioni che riguardano i figli ma nessuna crepa nella loro relazione. Mio fratello non aveva altri rapporti al di fuori del matrimonio e anche la moglie non aveva amanti, anzi, fin dai primi tempi della loro storia aveva sempre dimostrato di essere una donna seria e perbene. È da escludere qualsiasi storia legata a tradimenti o vicende simili perché la famiglia di Lino era unita. Entrambi vivevano per i loro tre figli».

Allora perché uccidere la propria moglie e suicidarsi?

«Ci deve essere stato qualcosa che lo ha fatto andare in tilt. La mente umana può improvvisamente andare fuori dai binari della normalità ma non riesco a capire quale possa essere stata la scintilla che lo ha fatto esplodere. Al telefono mi ha detto che era preoccupato che potesse essere accaduto qualcosa a suo figlio maggiore che era in crociera ma credo che sia stata una frase dettata dalla confusione del momento».

Quando lo ha sentito al telefono?

«Il giorno della tragedia. Dopo che Lino si è affacciato alla finestra con la pistola, sono stata contatta da alcuni conoscenti e gli ho telefonato immediatamente. Ho cercato di convincerlo a gettare la pistola e, dopo qualche minuto che parlavamo, gli ho chiesto di consentire almeno al personale dell’ambulanza di salire a casa per aiutare la moglie. Mi ha risposto che era troppo tardi e ha detto: Maria pensa ai miei figli».

Dove sono ora i figli di Lino?

«Sono a casa mia i due figli minorenni e oggi ci raggiungerà il fratello più grande. Rimarranno con me e gli darò tutto il mio amore come ho sempre fatto e ancora di più. Praticamente siamo cresciuti assieme. Ricordo che fin da piccolini, i figli di Lino, mi chiamavano per scegliere cosa comprare o andare insieme a fare la spesa e tutte le piccole e grandi faccende quotidiane. L’ultimo momento di condivisione è stato poco tempo fa, prima che il figlio 18enne partisse per la crociera con la scuola. Abbiamo comprato insieme un portafogli per lui che andava in gita».

Come ricorda suo fratello?

«Tutti lo hanno descritto un uomo perbene, educato, generoso che si dedicava anima e corpo alla famiglia. Lui era esattamente così. Viveva per la moglie e i figli ed era sempre presente per la mamma. Avevamo un rapporto molto stretto e nonostante io fossi la sorella maggiore si è sempre preso cura di me».