Siamo a tavola, bussano alla porta: avete un po’ di pepe? Mia moglie si alza per prenderlo, mia figlia si ricorda di un passo de “Gli anni” di Annie Ernaux, io penso che è il modo migliore per spiegare il senso di una torpida giornata estiva. Nulla di veramente memorabile: nessun momento decisivo o grande occasione mancata. Lo si poteva dire, forse, di una spigola che scivola silenziosa nell’acqua, ma non degli spaghetti che attendono solo di essere conditi.

Il tempo è incerto: al mattino ha piovuto e le nuvole in cielo minacciano ancora pioggia. Non è una bella giornata, dunque, e non viene dal mare il senso di una spensierata malinconia che assale invece Massimo, in “Ferito a morte”, il capolavoro di La Capria. È, piuttosto, in qualche modo, come dice Ernaux: la memoria si è fatta più corta. O meglio ancora: si è ristretto il suo raggio, si è rimpicciolito il suo mondo, ed è quello che accade d’estate.

Parlo, beninteso, della mia estate: non di ferie trascorse all’estero, della frenesia turistica di vedere cose nuove, della smania di divertirsi o della voglia di trasgressione. Dico proprio del contrario: di vecchie abitudini, di consuetudini familiari, del ritornare anno dopo anno negli stessi luoghi di villeggiatura, sullo stesso tratto di costa, dove può ancora accadere che, a ora di pranzo, al vicino manchi il pepe per la spaghettata. Forse non il genere di vacanza più amato dagli italiani, ma almeno quello che, lo si ami o no, è alla portata del maggior numero di tasche.

Dopodiché si può indifferentemente pensare alla vecchia canzonetta sulla stessa spiaggia e lo stesso mare, o al detto della metafisica di Aristotele, sulle stesse cose che sempre ritornano, o ciclicamente o in altro modo. In un caso e nell’altro qualcosa si ripiega su di sé chiamandosi fuori da tutto il resto, ammettendo se mai, se capita dalle tue parti, solo la preoccupazione di aggiungere il pepe prima che lo spaghetto scuocia.

Tu lo sai, naturalmente che la storia dell’Occidente è intrecciata con quella delle spezie, che si possono raccontare guerre, conquiste, fortune e sfortune a partire dal commercio del pepe, ma per l’appunto: lo sai, e vuoi non saperne, e comunque non puoi trattenere sulla porta il vicino con faccende tanto libresche e lontane. La misura delle tue giornate estive non è così ampia da abbracciare il mondo, ma solo l’ombrellone a fianco, quello che accade sotto le docce o, al massimo, nel vialetto del parco.

A leggere Ernaux, si capisce però che quei pranzi, in cui, ritirandosi nella cerchia consueta, una memoria sfocata lascia perdere tutto quello che accade intorno, per accontentarsi del perpetuarsi di usi e tradizioni di famiglia – le capesante, la carne sempre dallo stesso macellaio, i soliti argomenti di conversazione – non le andavano giù. Dal sociale all’individuale, dal pubblico al privato, dai grandi significati collettivi a piccole esistenze tutte uguali: se non vale come una regressione, questa, non saprei dire quale altra. Per Ernaux, c’era di che avvilirsi, credo, se i pranzi di famiglia divenivano momenti “in cui poteva sopraggiungere la follia e ci si sarebbe potuti trovare a rovesciare il tavolo urlando”.

Forse aveva ragione, nel giro di anni che racconta, fra la fine dei Settanta e l’inizio degli Ottanta. E magari avrebbe ragione anche oggi, se dovesse raccontare il modo in cui in vacanza si è capaci di vivere come se nulla accadesse attorno, o come se quello che accade attorno potesse essere completamente sdrammatizzato seduti pigramente su una sdraio. In ogni caso, e sempre, nulla che possa turbare il diritto al riposo, alla tranquillità, all’ozio, alla Settimana Enigmistica e all’ennesimo tormentone musicale.

Un simile diritto, in effetti, non esiste. Ma esiste, credo, il bisogno. Bisogno umano, troppo umano, perché lo si possa semplicemente colpevolizzare. Una volta lo si sarebbe detto piccolo borghese, oppure conformista e alienato, massificato, riconoscendovi solo una forma di sottile narcosi, o addirittura di istupidimento collettivo. Ma è sbagliato, io credo, perché in esso si cela anche una sottile ma tenace strategia di resistenza, una volontà di casa, l’esigenza cioè di costruirsi proprie, inespugnabili nicchie di monotonia, preziose come granelli di pepe. Che, anche se fatti della stessa sostanza che si vende e si compra in tutto il mondo, sono solo tuoi, ora, solo nel tuo piatto. O anche in quello del tuo vicino, tuo amico, tuo fratello.