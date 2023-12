Il declino dei social media, per come sono stati concepiti e utilizzati da milioni di persone nel corso dell’ultimo decennio, potrebbe essere tra gli eventi destinati a caratterizzare il 2024. Se ne parla in realtà da un paio d’anni, sulla base di inchieste, ricerche e analisi condotte in molti Paesi, ma il nuovo anno pare destinato a consacrare questa tendenza. Sempre più persone, dati alla mano, hanno già abbandonato le piattaforme digitali che prima utilizzavano per comunicare e informarsi.

Mentre molti di coloro che ancora le frequentano, tendono a utilizzarle meno o in maniera più selettiva rispetto al passato. Ma basta guardarsi intorno o parlare con i propri conoscenti per rendersi conto del fenomeno. All’entusiasmo iniziale sono subentrati la noia, la diffidenza e la sensazione che, tra un clic e un post, sia più il tempo che ormai si perde che il gusto o il vantaggio che se ne ricava. È un disincanto che riguarda non tanto i giovanissimi, quanto soprattutto i cosiddetti millennials, la fascia che per convenzione comprende i nati tra il 1980 e il 1996. Costoro sono stati i primi utilizzatori di massa dei social media, ne hanno condiviso le potenzialità, le virtù e le promesse, ma proprio per questo sono oggi i più delusi dai cambiamenti che li hanno investiti e, per molti versi, snaturati.

Nati per favorire l’interazione e la connettività, dunque la condivisione di esperienze e contenuti, strada facendo essi sono divenuti una palestra d’esibizionismo per singoli, uno spazio dove mettere in mostra innanzitutto la propria immagine ipertrofica, ovvero uno strumento attraverso il quale affermare senza grande sforzo la propria personalità all’insegna di un ingenuo “posto, dunque sono”.

Insomma, l’individualismo più sfrenato si è mangiato il sogno della community unita da interessi e valori e che si scambia idee, desideri e speranze. Così come la pubblicità e il marketing – sempre più pervasivi e invadenti – si sono mangiati gli spazi di libera espressività. Per leggere qualcosa di interessante su alcuni dei social più diffusi bisogna ormai sorbirsi quotidianamente le esibizioni culinarie o vacanziere di illustri sconosciuti egocentrici o l’ultimo scatto in posa dell’influencer griffata a pagamento dalla testa ai piedi. Il che, francamente, rappresenta sempre più un fastidio e un’oggettiva perdita di tempo

Ma le trasformazioni (in negativo) hanno riguardato anche altri aspetti e funzioni. Ad esempio, i social erano uno strumento attraverso il quale i singoli utenti potevano creare contenuti in modo libero e relativamente spontaneo, sino a sperimentare nuovi linguaggi e stili di pensiero alternativi, da confrontare con persone che operavano con gli stessi obiettivi.

Oggi quest’attività creativa è divenuta una professione, svolta spesso da team di specialisti (e presto dall’intelligenza artificiale), finalizzata unicamente a condizionare il comportamento degli utenti: dagli acquisti alle scelte elettorali. L’impressione, per chi è iscritto ad una piattaforma, è di essere divenuto poco più di una merce o una preda, invece che un soggetto autonomo e attivo. Da utente a cliente: questo il passaggio amaro che molti hanno realizzato.

Ciò significa che un tempo sui social si trascorreva (volentieri) il tempo a leggere quel che scrivevano gli amici o le persone con le quali si interagiva su un tema o un soggetto, mentre oggi ci si deve invece accontentare dei contenuti selezionati dagli algoritmi secondo criteri che tendono a restringere sempre più lo spazio di interlocuzione con sconosciuti o persone diverse da noi: esattamente uno degli scopi per cui i social hanno avuto, subito dopo la loro nascita, una diffusione così vasta.

Come detto, si tende a usare sempre meno i social. O, per meglio dire, se ne scorrono i contenuti, sperando di trovarvi qualcosa di interessante e utile, ma si evita sempre più di prendere posizione o di far sapere quel che effettivamente si pensa, come invece accadeva un tempo senza troppe inibizioni. Una scelta dettata da prudenza e timore, visto che ormai basta un pensiero mal formulato o una parola di troppo per essere esposti ad attacchi e insulti e per vedere così compromessa la propria reputazione pubblica. Ne vale la pena? No, a meno di non essere tra coloro che traggono guadagno, anche solo in termini di visibilità, dagli insulti che comminano e ricevono.

Il problema è che sui social negli ultimi anni, a causa probabilmente di un quadro storico globale segnato da vicende in effetti drammatiche (la pandemia, la crisi economica, le guerre) che molto hanno influito sulla psicologia e suscettibilità dei singoli, sono cresciuti a dismisura il risentimento, l’intolleranza, la mancanza di rispetto per le opinioni altrui, il settarismo e la credulità al limite dell’infantilismo. Lo spazio per discutere e ragionare si è ridotto al minimo, mentre è cresciuta la propensione a censurare il prossimo, a metterlo crudelmente in ridicolo o a ricoprirlo di improperi spesso gratuiti.

L’altro legittimo timore che si è diffuso tra molti utenti, legato all’uso dei social come strumento di informazione, è che sia cresciuto di molto, rispetto a prima, il tasso di falsità più o meno deliberate che circolano al loro interno. Nessuno si è mai illuso che le piattaforme – essendo proprietà private di grandi corporations interessate soprattutto al guadagno – fossero oasi di libertà assoluta e case di cristallo. Ma doversi continuamente guardare le spalle dalle menzogne e dalle bugie è un altro conto. E con la diffusione dell’intelligenza artificiale generativa la situazione potrebbe persino peggiorare. La qualità dell’informazione, intesa come conoscenza critica, non ha infatti nulla a che vedere con la gestione in tempo reale dei files contenuti nelle banche dati mondiali.

Si è presa inoltre coscienza della perversa tendenza a usare sempre più i social come strumento di popolarità e consenso istantaneo per ottenere i quali si è disposti ormai, in molti casi, a qualunque tipo di provocazione o all’uso di ogni possibile espediente comunicativo. L’importante, come si dice, è ottenere like, cuoricini o una qualunque forma di assenso virtuale. Soprattutto molti politici sono entrati in questa trappola, arrivando a svilire i loro messaggi (con la scusa di volerli semplificare) ma senza guadagnarne granché in termini di autorevolezza.

Lasciamo poi perdere, sebbene di importanza decisiva, la questione della privacy. Aver lottato per anni contro l’invadenza nella nostra sfera privata dei pubblici poteri, per poi consegnare gratuitamente la nostra esistenza, ivi comprese le informazioni più delicate e sensibili, a mega conglomerati multinazionali che utilizzano queste ultime in chiave commerciale (sperando ci si limiti a questo) è una colpa della quale non ci si pentirà mai abbastanza.

Naturalmente, tutti questi fattori critici sono ben noti ai proprietari e gestori delle principali piattaforme social mondiali. Che non a caso stanno cercando di correre ai ripari, visto che perdere utenti, come sta succedendo, per loro significa perdere valore finanziario e dunque soldi. Negli ultimi tempi sono perciò nati nuovi social che sulla carta vorrebbero recuperare la dimensione della condivisione e della socialità: ma alcuni sono rapidamente declinati dopo l’iniziale successo, altri sono ancora lontani dall’utilizzo di massa che hanno conosciuto Twitter, Instagram o Facebook.

Sul lato tecnologico, ci viene detto per rassicurarci che si sta lavorando per garantire al meglio la privacy e ridurre il furto di dati e identità. Al tempo stesso, ci si sta preoccupando di come selezionare e controllare i contenuti per evitare che circolino troppe notizie false o manipolate.

Ma probabilmente non basta introdurre nuove funzionalità nelle vecchie piattaforme o inventare nuovi social destinati a piccole nicchie iper tecnologizzate per invertire il trend che abbiamo descritto. L’impressione è che una fase o stagione storica sia sul punto di finire. I social network che abbiamo conosciuto – quelli che sono serviti a mobilitare i giovani rivoltosi ai tempi delle “primavere arabe”, a far scoppiare fenomeni globali di protesta come il movimento Black Lives Matter o a far conoscere la repressione operata dal regime iraniano nei confronti delle giovani donne in lotta contro l’oscurantismo religioso – sempre più diventeranno un ricordo del passato.

Arriveremo forse a concluderne che il mondo analogico, rispetto a quello digitale, non è poi così brutto, almeno per quelli che lo hanno conosciuto. E che, in certe circostanze, alla realtà virtuale talvolta è preferibile di gran lunga la realtà reale.