Ad urne ancora aperte, non c’è altro da dire: il voto, un voto, può cambiare. Se stessi, il proprio paese, l’Europa.Il voto può incidere, può dare peso a istanze che altrimenti non sarebbero rappresentate, può confermare equilibri o determinarne di nuovi, e può lasciare il segno nella storia collettiva così come nella storia individuale di ciascuno: nella storia di un diciottenne, ad esempio, che per la prima volta si recasse alle urne e che cercasse, concuriosità e interesse, tra i nomi affissi nell’albo elettorale il suo primo rappresentante – che sia a Bruxelles o nel comune di residenza –; oppure nella storia di una comunità, che finalmente invertisse il segno da anni negativo della partecipazione, registrando numeri in controtendenza. Può capitare: ci vuole forse un po’ di ottimismo della volontà, ma anche l’avvertimento di un dovere civico che non può essere dismesso, di accompagnare con le proprie scelte la vicenda politicanazionale.

La democrazia richiede manutenzione, non si fa da sé. Democrazia vuol dire anzitutto metodo, forma, procedura. Ma metodo, forma e procedura debbono essere concretamente seguite e attuate, per non deperire, scolorire nell’irrilevanza e, infine, morire. Si potrebbero scrivere capitoli di storia del pensiero sui tre aggettivi che accompagnano l’esercizio del voto, in democrazia. Libero, universale, segreto: cosa vi è di più alto e di più prezioso? Ma prendiamo l’atlante, diamo un giro al mappamondo e guardiamo: di fronte all’arretramento delle democrazie, all’infragilirsi degli istituti della rappresentanza, non abbiamo un motivo in più per apprezzare, custodire e difendere inquesta parte del mondo la nostra libertà, l’universalità dei nostri diritti, la spazio inviolabile di segretezza che protegge il sacrario delle nostre opinioni?

Fin qui si tratta però della politica quale deve essere; poi c’è la politica qual è. Con bassa affluenza alle urne, disaffezione, disincanto. E una drammatica mancanza di fiducia nei partiti che, in genere, non risparmia nessuno, da destra a sinistra. Sono malanni storici, cronicizzatisi, purtroppo, con il fallimento della seconda Repubblica - lo si può chiamare così, a più di trent’anni da Tangentopoli? – che richiedono un lavoro importante di riforma, di ricucitura, di ridefinizione delle regole scritte enon scritte della vita pubblica. Questo lavoro passa anche dalle urne, da un nuovo investimento di fiducia dei cittadini, che sono e rimangono, come vuole la Costituzione, il primo motore della Repubblica. Di questo motore ha bisogno soprattutto il Mezzogiorno.Che oggi può raccontarsi in termini di crescita, di performance positive, di riduzione del divario dal resto del Paese e di ritrovate capacità competitive sul terreno economico e imprenditoriale, ma che deve dare segnali analoghi anche sul terreno politico e sociale. Può cominciare a farlo nel luogo proprio, cioè nelle urne: è lì, innanzi tutto, che vanno poste all’Europa domande circa il futuro del Mediterraneo, circa i rapporti con l’altra sponda del mare, circa gli assi lungo i quali corre la geopolitica globale, e rispetto ai quali il Sud e il Mediterraneo non sono periferia, ma centro.

Non si contano nel mondo, e in quest’area, tensioni e conflitti, linee di frattura che preparano nuove egemonie tanto quanto future subalternità: cosa vogliamo essere, allora? Farsi protagonisti di queste domande è la sfida. Farlonel voto è il primo passo. La costruzione di un più maturo senso civico è la posta in gioco.Passa per i nostri comuni, piccoli e grandi, così come passa per Bruxelles. Nella stessa misura, in un’unica, decisiva scommessa: di essere, alla fine di questa giornata, anche noi un po’ diversi. Almeno, per cominciare, nei dati di affluenza.