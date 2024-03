Il punto conquistato al Meazza contro i prossimi campioni d’Italia ha consentito al Napoli di evitare la nona sconfitta in campionato e di salvare almeno l’onore. Ma la partita l’ha fatta l’Inter, a cui il raddoppio è stato negato in più di un’occasione da Meret, che ha giocato su ottimi livelli (ed è uno di quelli in lista di sbarco). C’è stato il passaggio di consegne tra i vecchi campioni e i futuri in una serata grigia, senza squilli, tra due squadre reduci dalla doppia missione Champions finita male in Spagna.

L’Inter non è più quella di alcune settimane fa ma il Napoli - privo di Osimhen, rimasto in panchina per problemi fisici e sostituito da Raspadori ancora una volta inconsistente - non è riuscito ad approfittarne. Ed emerge il rimpianto anche alla luce della situazione di classifica, con la Roma - quinta - che si è portata a +6. Servirà un’impresa, cominciando a vincere gli scontri diretti, per agganciare e poi sorpassare i giallorossi al quinto posto. Servirà quella determinazione che si è vista soltanto nella parte finale della sfida con l’Inter perché nel primo tempo il Napoli è stato tutt’altro che una squadra alla caccia di una vittoria per restare a contatto con la Roma.

Dopo neanche un quarto d’ora Meret ha respinto due bordate di Barella e Lautaro, poi nel finale del primo tempo è stato superato da Darmian in posizione di prima punta, ovviamente indisturbato. Centrocampisti e difensori del Napoli - in affanno come confermavano i loro errori - avevano lasciato che gli avversari facessero sei tocchi prima che la palla capitasse all’esterno. Nella ripresa Meret è stato il migliore del Napoli; non pervenuti i suoi colleghi attaccanti, tanto è vero che la rete è stata segnata da Juan Jesus, un ex, il difensore poche settimane fa messo sotto accusa per l’errore che aveva favorito in pieno recupero il gol del pareggio del Cagliari (altri due punti buttati). Vi furono vergognosi attacchi social nei confronti di questo maturo giocatore che sa alzare la voce anche nello spogliatoio, come ha dimostrato dopo l’eliminazione dalla Champions richiamando i giovani big, cioè Kvara e Osimhen.

Quanto utile sarà stato il punto conquistato in rimonta sul campo dell’Inter si potrà capirlo nel corso degli ultimi due mesi di campionato (si riparte sabato 30 contro l’Atalanta). Un punto di orgoglio fine a se stesso, oppure una rimonta che può dare energia a una squadra apparsa per lunghi tratti, oltre un’ora, spenta? Un fatto è certo: De Laurentiis, nella faticosa ricostruzione del Napoli, dovrà provare a restituire con il nuovo allenatore un’anima a questa squadra, altrimenti c’è il rischio di non rientrare subito nell’élite conquistata in anni di duro e proficuo lavoro.