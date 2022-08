Il restauro della chiesetta bloccato dalla burocrazia: c’è un abuso di 70 anni fa

Giuseppe Serroni è un uomo tenace e appassionato. S’è messo in testa di far tornare all’antico splendore la chiesetta di Santa Maria Stella Maria, nel cuore della città. Con la sua associazione, “I sedili di Napoli” ne ha ottenuto l’affidamento, con le sue capacità ha messo insieme un gruppo di privati che ha deciso di finanziare il restauro con 300mila euro, con la sua inventiva ha messo assieme un progetto museale che ha ottenuto un finanziamento da Invitalia.

Però Giuseppe Serroni non ha fatto i conti con la burocrazia che blocca tutto, e adesso è quasi pronto a rinunciare ai finanziamenti perché il progetto di restauro della chiesa s’è arenato per via di un abuso realizzato, chissà da chi, nel lontano 1950.



La chiesa di piazzetta del Grande Archivio ha una storia breve ma estremamente tormentata. Edificata nel 1907, unico esempio di chiesa nata con disegno neogotico nella città di Napoli, nel dopoguerra venne lentamente lasciata in abbandono. In quel momento iniziò il declino della struttura, trasformata in deposito di detersivi da un commerciante, sfregiata con la costruzione di un soppalco in cemento sostenuto da travi di ferro che ne hanno devastato l’interno. Il colpo di grazia venne inferto dal terremoto che la colpì duramente e convinse pure il commerciante ad abbandonare il deposito.

Il resto è storia recente, quella dell’associazione “I sedili di Napoli” e di Giuseppe Serroni che s’è intestardito e vuole a tutti i costi riportare in vita Santa Maria Stella Maris. Solo che nei giorni dell’abbandono e del degrado è accaduto di tutto, compreso l’abuso che oggi paralizza le azioni di recupero.

Sul muro esterno c’è una porticina di ferro dalla quale si accede alla bottega di un idraulico. La bottega si estende esattamente al di sotto della navata, in quella che un tempo era la terra santa del tempio. Insomma, quel luogo è stato “sottratto” alla chiesa di Santa Maria Stella Maris.

Prima di proseguire va sottolineato che l’artigiano che oggi occupa il luogo è in piena buona fede, non ha commesso nessuna azione contraria alle leggi e non ha nulla a che vedere con la storia dell’abuso, anzi, spiega «io pago regolarmente il canone di locazione alla congregazione. Se vuole posso mostrarle tutte le ricevute».

Il fatto è che nel dopoguerra, ben prima che si installasse la bottega dell’idraulico, qualcuno ha allargato abusivamente una “bocca di lupo” che dava aria alla parte ipogea della chiesa e ci ha piazzato davanti una porticina. Poi, col tempo (e con la distrazione di chi gestiva la struttura) quei locali sono diventati estranei al luogo sacro, tanto che proprio la congregazione ha deciso di cederla in fitto all’idraulico.



La vicenda è venuta a galla solo negli ultimi mesi quando l’associazione “I Sedili di Napoli” ha mandato alla Soprintendenza il progetto di restauro e s’è sentita rispondere che non poteva essere approvato perché al progetto mancava un’intera porzione, quella ipogea che è parte integrante della chiesa. Insomma, il messaggio è stato chiaro: finché la terra santa non tornerà nella disponibilità della chiesa, non potrà partire il restauro.

A questo punto si è messa in azione la Curia. L’arciconfraternita che gestiva la chiesa è commissariata e la gestione è attualmente nelle mani dell’ufficio che si occupa di queste strutture, retto con passione ed entusiasmo da padre Salvatore Fratellanza. È stato proprio don Fratellanza a scendere personalmente in campo: ha guardato le carte e ha osservato che il contratto di fitto all’idraulico (sebbene il canone venga tutt’ora versato regolarmente) non è stato rinnovato proprio perché quella struttura non aveva un accatastamento autonomo, e sta cercando una soluzione.

La promessa è che la situazione si sbloccherà rapidamente e la terra santa della chiesa sarà presto “restituita”.

Noi lo speriamo. Sarebbe un peccato se il restauro fallisse per via di un abuso di 70 anni fa del quale, oggi, nessuno è più responsabile.