Marx lo chiamava “esercito industriale di riserva”. Si riferiva a quel blocco di persone a disposizione di un mercato del lavoro che se ne serve quando è necessario. Entrano ed escono, continuamente. Fanno un lavoro, poi un altro, poi restano ferme per un po’, poi vengono assunte, poi licenziate, e così via. Esposti alla massima discrezionalità di tutto, sotto la sferza di un unico diritto intoccabile: quello del datore di lavoro.

Suo malgrado, Raffaele Acampora – il rider di 51 anni travolto venerdì sera da un treno della Circumvesuviana a un passaggio a livello tra Scafati e Boscoreale – quell’elmetto da soldato involontario se l’era dovuto calare in testa dopo che, da autista di scuolabus, la nuova ditta non lo aveva più confermato. E siccome a 51 anni è presto per la pensione e tardi per spedire curriculum alle aziende e provare a trovare un altro lavoro, si era messo a fare il “portapizze” per una delle molte compagnie di consegna a domicilio del cibo.

Adesso sarà un giudice a stabilire che cosa è accaduto, di chi sono le responsabilità di questa morte. Ma qualunque cosa sia accaduta non sposta di una virgola la sostanza amara dell’immagine pubblicata dai giornali, quello scooter nero dalla carrozzeria accartocciata a qualche metro dai binari. Il condensato di una storia singola che contiene cento, mille storie tutte uguali di lavoratrici e lavoratori che escono dal mercato del lavoro e non sanno più come rientrarvi.

Persone che nel frattempo hanno messo su famiglia – Raffaele aveva una moglie e quattro figlie –e poi anche un mutuo o un affitto, le rate dell’assicurazione, finanziamenti in corso, bollette da pagare, i sacchetti della spesa al supermercato da riempire, e devono fare le nozze coi fichi secchi ogni giorno nell’unico modo possibile: lavorando. Dignitosamente, con un’occupazione coraggiosamente reinventata. Solo che hanno avuto la sventura di vivere in un posto e in un momento – Sud Italia, anno 2024 – dove le strutture-paracadute di quello che una volta si chiamava “Stato sociale” hanno semplicemente smesso di esistere, e l’unico Stato sociale informale che resta è quello della famiglia che prova a sostenerti – genitori con la pensione, se ci sono, oppure sorelle e fratelli, chi lo sa –, e l’unica alternativa che resta è quella di lavori sottopagati e precari, “senza il diritto di avere diritti” per usare una formula di Hanna Arendt, anzi, forse addirittura peggio: qui dove i diritti non sono appunto tali, ma favori, concessioni, elargizioni rilasciate con un rubinetto che si apre e chiude a piacimento.

La storia di Raffaele Acampora la stanno vivendo, proprio adesso, in questa città e non solo qui, a decine di migliaia. Non è una storia di desideri soddisfatti, di qualità delle relazioni professionali, di certezza del lavoro e di sicurezza, di garanzie e di tutele, di un compenso equo. È, invece, il racconto distopico di una frenesia imposta da un algoritmo che misura quanto tempo ci impieghi ad andare dal pub alla casa del cliente che ha ordinato un panino – cliente che, a sua volta, magari non s’è nemmeno fatto troppi scrupoli a completare il suo ordine in una serata di temporali e fulmini –, quante svolte fai per raggiungere casa sua, quanti minuti impieghi per accettare e consegnare il successivo ordine che l’app ti segnala. E il bello è che a fronte di tutto questo c’è quel riflesso comune, meccanico, del tutto irrazionale, che dice: “Ringrazia!”.

Ringrazia che in fondo un lavoretto ce l’hai, che due soldi a casa te li porti, ringrazia di avere comunque un regolare contratto, di non far parte di quell’altro esercito di invisibili totali, mai entrati in mezza statistica ufficiale, mai toccati dal radar delle istituzioni, della politica o delle articolazioni di tutela e controllo dello Stato, privi di forza contrattuale, di difese sindacali e di dignità umana. Ma Raffaele Acampora, la sua vita di lavoratore e di uomo, finirà con l’entrare ufficialmente solo nel registro dei decessi ufficiali del 2024, perché questi sono i lavoratori che incontrano lo Stato solo quando muoiono, le cui storie vengono illuminate dal fascio di luce dell’attenzione pubblica solo a partire dal momento in cui non ci sono più.

Come Paola Clemente, che – anche lei in un Sud di abbandoni e oblii – era morta di fatica nel 2017 ne campi di Andria, lavorando all’acinellatura delle uve. Usciva di casa alle 2 di notte, prendeva l’autobus alle tre, arrivava ai campi alle 5.30 del mattino, tornava a casa sua alle 18. Per due euro l’ora. No, non è un refuso di stampa. Due euro l’ora.