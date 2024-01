La recente sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Napoli e la Sogesid per l’attuazione dell’Accordo di Programma siglato a giugno del 2022 per la riqualificazione economica e sociale dell’area orientale della città rappresenta forse un’ottima notizia. Il “forse” si colora di prudenza dopo circa trenta anni di progetti, promesse e mancati interventi.

Nel 1965 nella valle del Sebeto, dove una volta primeggiavano vigneti, frutteti e floridissimi orti (le “paludi” di Barra) si contavano 364 industrie manifatturiere che davano lavoro a circa 75mila addetti. A sud del fascio di binari della ferrovia si localizzavano le grandi fabbriche delle Partecipazioni Statali e di gruppi privati impegnati nei settori della metallurgia, della meccanica, della chimica oltre alla centrale termoelettrica, la raffineria del petrolio ed il gasometro. Nella sezione a nord si concentrava invece una miriade di piccole imprese, in primis dell’abbigliamento e della lavorazione del legno.

Intorno alle alte ciminiere fiorivano anche servizi, residenze popolari ed unità del micro commercio che nel loro insieme facevano della zona orientale della città una comunità incardinata su una forte cultura del lavoro.

Questo sistema economico e sociale viene rimesso in discussione negli anni Settanta quando la crisi petrolifera del 1973 e quella militare e dei mercati del 1979 “spaccano il Novecento” ed avviano l’eutanasia del modello della grande “industria-grande città” che aveva dominato l’organizzazione degli spazi urbani dal boom economico degli anni Sessanta vissuto nel nostro Paese.

Alla destrutturazione del sistema produttivo di Napoli-Est (che perde in un decennio il 20% delle unità locali ed il 30% degli addetti) si sostituisce l’approccio monofunzionale del vecchio modo di pianificare i PRT di cui l’esempio emblematico è costituito dalla costruzione negli anni 80 e 90 del Centro Direzionale, che “nasce male ed invecchia peggio”. E qui nasce il grande equivoco della terziarizzazione dell’area orientale di Napoli. Mentre a Milano e Torino alla chiusura delle grandi fabbriche fa riscontro il rafforzamento di attività economiche posizionate sulle nuove frontiere dell’innovazione a Napoli Est si va definendo in maniera spontanea una “terziarizzazione stracciona” i cui simboli sono ancora ben visibili. Basta viaggiare in Circumvesuviana lungo la linea costiera dove i vecchi capannoni delle industrie appaiono abbandonati al degrado o al massimo occupati da attività marginali quali depositi di bibite, sedi di centri di rottamazione auto quando non di attività ai limiti (ed oltre) della legalità.

Al fallimento di qualsiasi forma di pianificazione il quadro attuale propone dunque un’area caratterizzata da grandi processi spontanei che concorrono a definire la nuova complessità di tutta intera la sezione orientale della città. A tale linea di tendenza dovrebbe dare le giuste risposte l’Accordo di programma tra MITE, Regione, Città Metropolitana, Autorità portuale e Comune con una disponibilità di 35 milioni per interventi di carattere infrastrutturale, economico e sociale. Alcune esperienze positive (in primis il polo universitario di San Giovanni a Teduccio) indicano nella collaborazione tra pubblico e privato la strategia operativa per il successo della complessa operazione. Collaborazione a lungo sollecitata dal mondo imprenditoriale napoletano (vedi la costante azione dell’ACEN (Associazione dei costruttori della Città Metropolitana) e valutata positivamente anche dall’attuale amministrazione comunale.

Siamo dunque ad un punto di svolta? Forse sì, a patto che l’intesa tra le organizzazioni imprenditoriali e i responsabili della pubblica amministrazione passi dagli accordi ai cantieri prima che Napoli-Est sia consegnata definitivamente ed esclusivamente alla riflessione degli storici.