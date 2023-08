Vogliamo qui intrattenerci con alcune considerazioni sulle valutazioni Invalsi. Secondo i dati invalsi in certe regioni del sud, gli studenti delle scuole secondarie inferiori capaci di capire un testo scritto sono appena il cinquanta per cento. La dispersione implicita (ossia la quota di studenti che pur completando il ciclo degli studi, non ha le competenze minime) si attesta all’otto per cento. Ma serve l’Invalsi? Torniamo indietro nel tempo. Ai primissimi anni ’60.

La scuola era sostanzialmente quella di Giovanni Gentile. Funzionale ad un certo periodo storico ma ormai superata. Una scuola scandita da esami ogni due-tre anni (terza elementare, quinta elementare, terza media, quinta ginnasiale, maturità), magari con commissione esterna. Una scuola dove i programmi erano rigidamente ministeriali e la bocciatura era frequente. (Nello Zecchino d’Oro Peppino Mazzullo, indimenticabile voce di Topo Gigio, interpretava il ruolo di Richetto, un bambino eternamente bocciato in prima elementare!)

La scuola attuale è molto diversa: inclusiva verso i meno dotati, quasi tutti gli esami cancellati, la bocciatura estrema ratio, obbligo scolastico esteso fino ai sedici anni e forte autonomia sia a livello territoriale che di singolo docente. Il cambiamento insomma è stato radicale.

Questa linea si muove nella direzione indicata dai padri costituenti ma ha determinato alcuni effetti. Ad esempio smantellando il sistema basato su esami cadenzati e su commissioni esterne, viene meno la capacità di monitorare il sistema scolastico nazionale e quindi di avere un quadro globale nel quale attuare strategie che vadano verso l’uniformità nell’erogazione dei servizi educativi (Lep?). I risultati dell’esame di stato, ad esempio, forniscono un dato antitetico rispetto alla foto data dall’Invalsi: un Sud dove, più che al Nord, gli studenti si diplomano con il massimo dei voti.

Ecco l’Invalsi ha proprio la funzione di dare al Ministero il polso reale della situazione. Non dovrebbe servire a valutare principalmente le scuole o gli insegnanti, e i dirigenti scolastici in particolare esclusivamente in un’ottica di rendimento aziendale, ma a monitorare l’andamento del processo formativo nazionale sia all’inizio che in itinere. Quello dei test Invalsi è un sistema di valutazione. Tutti i sistemi complessi, e la scuola lo è, in tutto il mondo utilizzano dei sistemi di valutazione. Nessun sistema di valutazione è oggettivo al 100%. Perché esso si fonda su indicatori che qualcuno sceglie e che quindi finiscono con l’essere soggettivi. Ma torniamo alla scuola di oggi. L’inclusione e il prolungamento dell’obbligo scolastico hanno, giustamente, spinto gli insegnanti a calibrare la didattica sugli studenti più deboli. Diceva Che Guevara, nella giungla si va con il passo del più debole a meno di non volerlo abbandonare. I risultati scarsi che il mezzogiorno ottiene sono quindi anche figli di queste scelte sacrosante. Si creano inevitabilmente differenze di risultati che, diciamolo ad alta voce, dipendono dal tessuto socioeconomico.

Fabrizio Coscia, ad esempio, sul Mattino conclude il suo bel articolo intorno al fenomeno della fuga di dirigenti scolastici (ex presidi) dalle scuole dei quartieri cosiddetti a rischio chiamando in causa le valutazioni Invalsi“… con l’aziendalizzazione della scuola, il preside è… sempre più manager… Le valutazioni Invalsi dettano sempre più la logica della premialità e della penalizzazione: cosa dovrebbe spingere, allora, i presidi a considerare una scuola a rischio una risorsa per la sua carriera?”

Diciamolo forte: non è colpa della scuola tout court, meno che mai dei dirigenti scolastici, se il mezzogiorno è in ritardo rispetto al nord come tuonano alcuni.

Sulla preparazione generale di un ragazzo incidono oppure no i fattori di contesto? La situazione socio-economica della famiglia, il quartiere, la qualità delle strutture, la presenza in casa e sul territorio di biblioteche, l’avere uno o entrambi i genitori laureati… E partendo dai dati di contesto andrebbe principalmente valutato il lavoro dei dirigenti scolastici.

Come già scritto “che senso ha il sistematico riferimento alle aree geografiche per mettere in evidenza le, pur esistenti, differenze. Determinate differenze non possono essere considerate un effetto dell’appartenenza ad una data area geografica ma un elemento costitutivo della stessa”.

Perciò siamo convinti che l’analisi dei risultati Invalsi si debba concentrare molto di più sui dati di contesto. Non si deve dimenticare che finendo con il dare competenze ridotte, la scuola non funziona più come ascensore sociale. Chi proviene da ceti privilegiati ha competenze che derivano dall’ambiente familiare e che gli permettono di conservare la posizione sociale indipendentemente dai meriti e dalle capacità. E invece occorre intervenire affinché la scuola sia effettivamente una occasione di riscatto e di progresso per i giovani socialmente più deboli. E in questa ottica va valutato il lavoro dei dirigenti scolastici specialmente se operano in aree dove scuola, ospedale e caserma dei carabinieri sono gli unici simboli della presenza dello stato.

Da novembre 2022 a oggi, il ministero ha autorizzato e sbloccato per il Mezzogiorno investimenti pari a 2,5 miliardi di euro per attuare i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per dare una spinta ad invertire la tendenza. Sarà così? Se son rose fioriranno.