Domenica 23 Settembre 2018, 22:47

Nel suo ritorno in pubblico, dopo tanta assenza, Silvio Berlusconi fa un annuncio, nella kermesse organizzata da Tajani a Fiuggi: «Penso di candidarmi alle europee. Me lo chiedono tutti. E se dobbiamo salvare l’Italia, dobbiamo fare le cose sul serio». Naturalmente, la notizia ha scaldato il petto del popolo forzista. Incalza il Cavaliere: «Nel ‘94 scesi in campo per salvare l’Italia e ci riuscii. Ora però va salvato un’altra volta il nostro Paese da un nuovo comunismo, meno ideologico ma...